Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против теневого флота РФ

Правительство Великобритании ввело санкции против 30 судов из состава теневого флота РФ, перевозящих российскую нефть в обход западных санкций.

Что известно о самых масштабных санкциях Британии против теневого флота РФ

В пресс-службе британского правительства отмечают, что в течение последнего года половина кораблей теневого флота России перевезла нефти на сумму более 4,3 млрд долларов.

Общее количество нефтяных танкеров из состава теневого флота РФ, попавших под санкции Великобритании, возросло до 73 судов.

Под санкции попали и страховые компании, обслуживающие этот флот.

Теневый флот РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отметил, что необходимо продолжать и усиливать давление на Кремль, ведь доходы страны-агрессорки от продажи нефти направляются на финансирование преступной войны против Украины.

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии Лемми призвал международное сообщество усилить давление на Россию и поддержать Украину военной и финансовой помощью.

Он также поднял вопросы миграции, гуманитарного кризиса в Газе и совместной работы по укреплению обороны в рамках Глобальной программы боевой авиации.

Ограничение транспортировки российской нефти, в том числе и компаний, страхующих эти суда, важно для поддержки общей безопасности: остановки военной машины Кремля, очистка судоходных путей от опасного движения и защиты международной торговли, чтобы освободить место для развития, — говорится в заявлении британского правительства. Поделиться

Какие российские страховые компании попали под санкции Британии

ВСК — страховая компания первой пятерки на рынке РФ, представленная в большинстве регионов страны.

Альфастрахование — также одна из крупнейших страховых групп в РФ, принадлежит к консорциуму Альфа-Групп.

Теперь активы этих компаний в Великобритании будут заморожены.