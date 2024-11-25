Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против теневого флота РФ

Правительство Великобритании ввело санкции против 30 судов из состава теневого флота РФ, перевозящих российскую нефть в обход западных санкций.
Главные тезисы
- Правительство Великобритании ввело санкции против 30 судов теневого флота России, перевозивших нефть в обход западных ограничений.
- Ограничение транспортировки российской нефти важно для общей безопасности и освобождения места для развития.
- Страховые компании ПСК и Альфастрахование, обслуживавшие теневой флот РФ, также попали под санкции, и их активы будут заморожены.
- Глава МИД Великобритании призвал международное сообщество поддержать Украину военной и финансовой помощью и усилить давление на Россию.
- Санкции от Британии направлены на остановку финансирования преступной войны России против Украины и обеспечение общей безопасности.
Что известно о самых масштабных санкциях Британии против теневого флота РФ
В пресс-службе британского правительства отмечают, что в течение последнего года половина кораблей теневого флота России перевезла нефти на сумму более 4,3 млрд долларов.
Общее количество нефтяных танкеров из состава теневого флота РФ, попавших под санкции Великобритании, возросло до 73 судов.
Под санкции попали и страховые компании, обслуживающие этот флот.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отметил, что необходимо продолжать и усиливать давление на Кремль, ведь доходы страны-агрессорки от продажи нефти направляются на финансирование преступной войны против Украины.
На встрече министров иностранных дел G7 в Италии Лемми призвал международное сообщество усилить давление на Россию и поддержать Украину военной и финансовой помощью.
Он также поднял вопросы миграции, гуманитарного кризиса в Газе и совместной работы по укреплению обороны в рамках Глобальной программы боевой авиации.
Какие российские страховые компании попали под санкции Британии
ВСК — страховая компания первой пятерки на рынке РФ, представленная в большинстве регионов страны.
Альфастрахование — также одна из крупнейших страховых групп в РФ, принадлежит к консорциуму Альфа-Групп.
Теперь активы этих компаний в Великобритании будут заморожены.
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