ЄС хоче спрямувати не менше 1 млрд євро з прибутків від заморожених активів Росії у рамках другого траншу Україні на розвиток військової промисловості.
Головні тези:
- ЄС має намір виділити 1 млрд євро із зморожених активів РФ на розвиток військової промисловості в Україні.
- Україна вже отримала підтримку від ЄС у розмірі 45,5 млрд євро на військову допомогу з моменту початку вторгнення РФ.
- Європейські країни також забезпечують Україну різноманітним озброєнням, включаючи бойові літаки F-16.
- ЄС планує надати допомогу в підготовці 75 тисяч військовослужбовців для ЗСУ до кінця зими.
- Надання широкої підтримки Україні необхідне для забезпечення військової безпеки в умовах агресивного втручання Росії.
Що відомо про наміри ЄС виділити Україні мільярд євро на розвиток оборонки
У рамках пленарного засідання Європарламенту у Стратсбурзі щодо підтримки України єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що у рамках другого траншу ЄС спрямує мільярд євро на розвиток оборонної промисловості в Україні.
Обсяг наступного траншу має скласти 1,5 млрд євро.
У ЄС назвали виділену Україні суму на військову допомогу від початку розв’язаної РФ війни
За його словами, від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну ЄС вже виділив Києву 45,5 млрд євро на військову підтримку.
Це дозволяє ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь, необхідних для відбиття агресії, зокрема бойові літаки F-16, які Україна отримала завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.
Рейндерс додав, що ЄС та його країни-члени проводять тренування для українських військовослужбовців і мають намір досягти поставленої мети з підготовки 75 тисяч особового складу для ЗСУ вже до завершення зими.
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