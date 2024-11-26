ЄС виділить Україні кошти на оборонну промисловість з заморожених активів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС виділить Україні кошти на оборонну промисловість з заморожених активів РФ

Європарламент
Джерело:  Укрінформ

ЄС хоче спрямувати не менше 1 млрд євро з прибутків від заморожених активів Росії у рамках другого траншу Україні на розвиток військової промисловості. 

Головні тези:

  • ЄС має намір виділити 1 млрд євро із зморожених активів РФ на розвиток військової промисловості в Україні.
  • Україна вже отримала підтримку від ЄС у розмірі 45,5 млрд євро на військову допомогу з моменту початку вторгнення РФ.
  • Європейські країни також забезпечують Україну різноманітним озброєнням, включаючи бойові літаки F-16.
  • ЄС планує надати допомогу в підготовці 75 тисяч військовослужбовців для ЗСУ до кінця зими.
  • Надання широкої підтримки Україні необхідне для забезпечення військової безпеки в умовах агресивного втручання Росії.

Що відомо про наміри ЄС виділити Україні мільярд євро на розвиток оборонки

У рамках пленарного засідання Європарламенту у Стратсбурзі щодо підтримки України єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що у рамках другого траншу ЄС спрямує мільярд євро на розвиток оборонної промисловості в Україні.

Обсяг наступного траншу має скласти 1,5 млрд євро.

ЄС виділить Україні мільярд євро на підтримку оборонки з заморожених активів РФ
Європарламент

Ми мобілізували 1,5 млрд євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів, 90% цього першого траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру для доставки (в Україну) пріоритетного обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, і вперше — на прямі замовлення від української оборонної промисловості, — зазначив Рейндерс.

У ЄС назвали виділену Україні суму на військову допомогу від початку розв’язаної РФ війни

За його словами, від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну ЄС вже виділив Києву 45,5 млрд євро на військову підтримку.

Це дозволяє ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь, необхідних для відбиття агресії, зокрема бойові літаки F-16, які Україна отримала завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.

Разом з цим, ми знаємо, що поточний рівень допомоги, яку ми надали, недостатній, щоб схилити ситуацію на полі бою на бік України. Ми знаємо, що Росія поставила всю свою економіку на військові рейки і розраховує на військову допомогу з Північної Кореї й Ірану, а також на суттєву підтримку, яку надає Китай. Ми маємо наростити нашу допомогу для України, — зазначає єврокомісар.

Рейндерс додав, що ЄС та його країни-члени проводять тренування для українських військовослужбовців і мають намір досягти поставленої мети з підготовки 75 тисяч особового складу для ЗСУ вже до завершення зими.

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