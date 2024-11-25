На тлі загострення розв'язаної Росією злочинної війни проти України країни ЄС поновили дискусії щодо відправки військ на українську територію.

Що відомо про обговорення країнами ЄС відправки військ до України

Ці делікатні обговорення, більшість з яких засекречено, було відновлено на тлі можливої відмови Америки від підтримки Києва після вступу Дональда Трампа на посаду, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За інформацією авторів публікації, варіант з відправкою військ до України не був остаточно відкинутий країнами ЄС і протягом останніх тижнів став предметом нового обговорення після візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

Французькі військові

Між Великою Британією і Францією тривають переговори про оборонне співробітництво, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджених на Україні та європейській безпеці в широкому сенсі, — зазначив у коментарі журналістам неназваний представник Міноборони Британії. Поширити

Окрім цього в матеріалі видання підкреслюється, що 23 листопада глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав партнерів не встановлювати “червоних ліній” у питанні підтримки України.

Він також не виключив ймовірність відправки французьких військових до України.

Які варіанти відправки європейських військових до Україні вже були запропоновані

Автори матеріалу додають, що наразі не має жодних офіційних дозволів на відправку військових ЄС або ж військових підрядників в Україну, однак пропозиції стосовно цього вже були озвучені ще кілька місяців тому.

Зокрема, одна з них передбачає навчання українських військових на території України інструкторами з Défense Conseil International — головного оператора Міноборони Франції з моніторингу експортних контрактів на поставку французької зброї та передачі відповідних військових іновацій.

DCI, що на 80 % складається з колишніх військових, готова продовжити навчання українських солдатів в Україні, як це вже робиться у Франції та Польщі. За необхідності вона також могла б обслуговувати французьке військове обладнання, відправлене до Києва, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

У матеріалі видання також зазначається, що відновлення дискусій про відправлення в Україну західних військ або приватних підрядників відбувається на тлі збільшення поставок в Україну далекобійної зброї.