У ЄС знову обговорюють відправку військ в Україну
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У ЄС знову обговорюють відправку військ в Україну

Німецькі військові
Джерело:  Le Monde

На тлі загострення розв'язаної Росією злочинної війни проти України країни ЄС поновили дискусії щодо відправки військ на українську територію. 

Головні тези:

  • Країни Європейського союзу обговорюють можливість відправки військ на українську територію через загострення ситуації.
  • Британія та Франція активно обговорюють відправку своїх військ до України для підтримки безпеки.
  • Варіанти відправки європейських військ включають навчання українських солдатів та можливе обслуговування бойової техніки на місці.
  • Збільшення поставок далекобійної зброї до України вимагає підтримки та програмування ракет з боку Заходу для їх ефективного використання.
  • Дискусії про можливе втручання країн ЄС в Україні відновлюються в контексті зростання напруги та потреби підтримки українських силовиків.

Що відомо про обговорення країнами ЄС відправки військ до України

Ці делікатні обговорення, більшість з яких засекречено, було відновлено на тлі можливої відмови Америки від підтримки Києва після вступу Дональда Трампа на посаду, — підкреслюється у матеріалі видання.

За інформацією авторів публікації, варіант з відправкою військ до України не був остаточно відкинутий країнами ЄС і протягом останніх тижнів став предметом нового обговорення після візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

У ЄС обговорюють відправку військових в Україну
Французькі військові

Між Великою Британією і Францією тривають переговори про оборонне співробітництво, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджених на Україні та європейській безпеці в широкому сенсі, — зазначив у коментарі журналістам неназваний представник Міноборони Британії.

Окрім цього в матеріалі видання підкреслюється, що 23 листопада глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав партнерів не встановлювати “червоних ліній” у питанні підтримки України.

Він також не виключив ймовірність відправки французьких військових до України.

Які варіанти відправки європейських військових до Україні вже були запропоновані

Автори матеріалу додають, що наразі не має жодних офіційних дозволів на відправку військових ЄС або ж військових підрядників в Україну, однак пропозиції стосовно цього вже були озвучені ще кілька місяців тому.

Зокрема, одна з них передбачає навчання українських військових на території України інструкторами з Défense Conseil International — головного оператора Міноборони Франції з моніторингу експортних контрактів на поставку французької зброї та передачі відповідних військових іновацій.

DCI, що на 80 % складається з колишніх військових, готова продовжити навчання українських солдатів в Україні, як це вже робиться у Франції та Польщі. За необхідності вона також могла б обслуговувати французьке військове обладнання, відправлене до Києва, — підкреслюють автори матеріалу.

У матеріалі видання також зазначається, що відновлення дискусій про відправлення в Україну західних військ або приватних підрядників відбувається на тлі збільшення поставок в Україну далекобійної зброї.

Згідно з джерелами, українці не зможуть використовувати цей тип ракет без будь-якої підтримки Заходу на місцях. Британські Storm Shadows, як і французькі Scalps, мають бути запрограмовані, перш ніж їх можна буде встановити на бомбардувальники Су-24, що є в розпорядженні України, — пояснюють автори публікації.

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