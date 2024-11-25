На тлі загострення розв'язаної Росією злочинної війни проти України країни ЄС поновили дискусії щодо відправки військ на українську територію.
Головні тези:
- Країни Європейського союзу обговорюють можливість відправки військ на українську територію через загострення ситуації.
- Британія та Франція активно обговорюють відправку своїх військ до України для підтримки безпеки.
- Варіанти відправки європейських військ включають навчання українських солдатів та можливе обслуговування бойової техніки на місці.
- Збільшення поставок далекобійної зброї до України вимагає підтримки та програмування ракет з боку Заходу для їх ефективного використання.
- Дискусії про можливе втручання країн ЄС в Україні відновлюються в контексті зростання напруги та потреби підтримки українських силовиків.
Що відомо про обговорення країнами ЄС відправки військ до України
За інформацією авторів публікації, варіант з відправкою військ до України не був остаточно відкинутий країнами ЄС і протягом останніх тижнів став предметом нового обговорення після візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.
Окрім цього в матеріалі видання підкреслюється, що 23 листопада глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав партнерів не встановлювати “червоних ліній” у питанні підтримки України.
Він також не виключив ймовірність відправки французьких військових до України.
Які варіанти відправки європейських військових до Україні вже були запропоновані
Автори матеріалу додають, що наразі не має жодних офіційних дозволів на відправку військових ЄС або ж військових підрядників в Україну, однак пропозиції стосовно цього вже були озвучені ще кілька місяців тому.
Зокрема, одна з них передбачає навчання українських військових на території України інструкторами з Défense Conseil International — головного оператора Міноборони Франції з моніторингу експортних контрактів на поставку французької зброї та передачі відповідних військових іновацій.
У матеріалі видання також зазначається, що відновлення дискусій про відправлення в Україну західних військ або приватних підрядників відбувається на тлі збільшення поставок в Україну далекобійної зброї.
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