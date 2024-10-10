У Британії розглядають можливість відправити військових в Україну. Для чого саме

Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправлення військ в Україну. Вони будуть допомагати у підготовці новобранців.

Британія може направити в Україну військових інструкторів

Наразі обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни.

Як заявляють джерела видання, таке рішення британців дозволило б розв'язати логістичні проблеми, пов'язані з відправленням українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

У рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс" десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".

За словами ще одного джерела видання, відправлення британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою для і кращою".

Ми могли б провести (навчання — ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим.

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії.

Це також ознаменує початок "де-факто» розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане "потужним стримуючим фактором". Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни. Поширити

Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.

Навчання військових в Україні: що відомо

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.

Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід.

Макрон додав, що Франція не воює з Росією, не хоче ескалації, але хоче зробити все, щоб допомогти Україні оборонятися. Президент Франції не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.