В Британии рассматривают возможность отправить военных в Украину. Для чего именно

Военное руководство Великобритании рассматривает возможность отправки войск в Украину. Они будут помогать в подготовке новобранцев.

Великобритания может направить в Украину военных инструкторов

Обсуждаются планы на то, что небольшие группы британских военных инструкторов отправятся на запад Украины. Там они помогут обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев, прежде чем они отправятся на линию фронта на востоке страны.

Как заявляют источники, такое решение британцев позволило бы решить логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

В рамках многонациональной военной операции под кодовым названием "Интерфлекс" десятки тысяч украинских солдат прошли подготовку в Великобритании. Но, по словам министра обороны Британии Джона Гили, "наибольшим препятствием" в подготовке украинцев является "предоставление Украиной личного состава для обучения".

По словам еще одного источника издания, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы "дешевле и лучше".

Мы могли бы провести (обучение — ред.) там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы гораздо ниже.

В то же время, украинский военный источник заявил, что перенос учений в Украину станет "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России.

Это также ознаменует начало "де-факто" развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины и станет "мощным сдерживающим фактором". Такое решение позволит также британским военным перенимать боевые навыки у украинских военных. А также позволит испытывать новейшее вооружение, которое разрабатывается для войны. Поделиться

Украинский источник сообщил, что они надеются, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и проводить учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.

Обучение военных в Украине: что известно

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать коалицию стран, готовых обучать украинских военных на территории Украины, а не за границей, как это происходит сейчас.

Относительно инструкторов на территории Украины мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны ясно выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их нужно будет эффективнее обучать на украинской территории. Это легитимное мероприятие.

Макрон добавил, что Франция не сражается с Россией, не хочет эскалации, но хочет сделать все, чтобы помочь Украине обороняться. Президент Франции не считает обучение на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией.