На фоне обострения развязанной Россией преступной войны против Украины страны ЕС возобновили дискуссии по отправке войск на украинскую территорию.
Главные тезисы
- Страны Европейского союза обсуждают отправку войск в Украину из-за обострения ситуации.
- Варианты вмешательства включают обучение украинских военных и возможное обслуживание боевой техники на месте.
- Поддержка украинских силовиков требует программирования и сопровождения ракет дальнобойного оружия со стороны Запада.
- Обсуждения о возможном вмешательстве стран ЕС в Украине возобновляются в контексте увеличения напряжения и необходимости поддержки.
- Возобновление дискуссий о отправке в Украину западных войск происходит на фоне увеличения поставок дальнобойного оружия в страну.
Что известно об обсуждении странами ЕС отправки войск в Украину
По информации авторов публикации, вариант с отправкой войск в Украину не был окончательно отвергнут странами ЕС и в последние недели стал предметом нового обсуждения после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.
Кроме этого, в материале издания подчеркивается, что 23 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал партнеров не устанавливать "красных линий" в вопросе поддержки Украины.
Он также не исключил вероятность отправки французских военных в Украину.
Какие варианты отправки европейских военных в Украину уже были предложены
Авторы материала добавляют, что пока нет никаких официальных разрешений на отправку военных ЕС или же военных подрядчиков в Украину, однако предложения по этому поводу уже были озвучены еще несколько месяцев назад.
В частности, одна из них предусматривает обучение украинских военных на территории Украины инструкторами из Défense Conseil International — главного оператора Минобороны Франции по мониторингу экспортных контрактов на поставку французского оружия и передачи соответствующих военных инноваций.
В материале также отмечается, что возобновление дискуссий об отправке в Украину западных войск или частных подрядчиков происходит на фоне увеличения поставок в Украину дальнобойного оружия.
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