В ЕС снова обсуждают отправку войск в Украину
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Политика
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В ЕС снова обсуждают отправку войск в Украину

Немецкие военные
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Источник:  Le Monde

На фоне обострения развязанной Россией преступной войны против Украины страны ЕС возобновили дискуссии по отправке войск на украинскую территорию.

Главные тезисы

  • Страны Европейского союза обсуждают отправку войск в Украину из-за обострения ситуации.
  • Варианты вмешательства включают обучение украинских военных и возможное обслуживание боевой техники на месте.
  • Поддержка украинских силовиков требует программирования и сопровождения ракет дальнобойного оружия со стороны Запада.
  • Обсуждения о возможном вмешательстве стран ЕС в Украине возобновляются в контексте увеличения напряжения и необходимости поддержки.
  • Возобновление дискуссий о отправке в Украину западных войск происходит на фоне увеличения поставок дальнобойного оружия в страну.

Что известно об обсуждении странами ЕС отправки войск в Украину

Эти деликатные обсуждения, большинство из которых засекречены, были возобновлены на фоне возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность, подчеркивается в материале издания.

По информации авторов публикации, вариант с отправкой войск в Украину не был окончательно отвергнут странами ЕС и в последние недели стал предметом нового обсуждения после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

В ЕС обсуждают отправку военных в Украину
Французские военные

Между Великобританией и Францией продолжаются переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком смысле, — отметил в комментарии журналистам неназванный представитель Минобороны Британии.

Кроме этого, в материале издания подчеркивается, что 23 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал партнеров не устанавливать "красных линий" в вопросе поддержки Украины.

Он также не исключил вероятность отправки французских военных в Украину.

Какие варианты отправки европейских военных в Украину уже были предложены

Авторы материала добавляют, что пока нет никаких официальных разрешений на отправку военных ЕС или же военных подрядчиков в Украину, однако предложения по этому поводу уже были озвучены еще несколько месяцев назад.

В частности, одна из них предусматривает обучение украинских военных на территории Украины инструкторами из Défense Conseil International — главного оператора Минобороны Франции по мониторингу экспортных контрактов на поставку французского оружия и передачи соответствующих военных инноваций.

DCI, которая на 80% состоит из бывших военных, готова продолжить обучение украинских солдат в Украине, как это уже делается во Франции и Польше. При необходимости она также могла бы обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев, подчеркивают авторы материала.

В материале также отмечается, что возобновление дискуссий об отправке в Украину западных войск или частных подрядчиков происходит на фоне увеличения поставок в Украину дальнобойного оружия.

Согласно источникам, украинцы не смогут использовать этот тип ракет без поддержки Запада на местах. Британские Storm Shadows, как и французские Scalps, должны быть запрограммированы, прежде чем их можно будет установить на находящиеся в распоряжении Украины бомбардировщики Су-24, — объясняют авторы публикации.

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