На фоне обострения развязанной Россией преступной войны против Украины страны ЕС возобновили дискуссии по отправке войск на украинскую территорию.

Что известно об обсуждении странами ЕС отправки войск в Украину

Эти деликатные обсуждения, большинство из которых засекречены, были возобновлены на фоне возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность, подчеркивается в материале издания. Поделиться

По информации авторов публикации, вариант с отправкой войск в Украину не был окончательно отвергнут странами ЕС и в последние недели стал предметом нового обсуждения после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

Французские военные

Между Великобританией и Францией продолжаются переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком смысле, — отметил в комментарии журналистам неназванный представитель Минобороны Британии. Поделиться

Кроме этого, в материале издания подчеркивается, что 23 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал партнеров не устанавливать "красных линий" в вопросе поддержки Украины.

Он также не исключил вероятность отправки французских военных в Украину.

Какие варианты отправки европейских военных в Украину уже были предложены

Авторы материала добавляют, что пока нет никаких официальных разрешений на отправку военных ЕС или же военных подрядчиков в Украину, однако предложения по этому поводу уже были озвучены еще несколько месяцев назад.

В частности, одна из них предусматривает обучение украинских военных на территории Украины инструкторами из Défense Conseil International — главного оператора Минобороны Франции по мониторингу экспортных контрактов на поставку французского оружия и передачи соответствующих военных инноваций.

DCI, которая на 80% состоит из бывших военных, готова продолжить обучение украинских солдат в Украине, как это уже делается во Франции и Польше. При необходимости она также могла бы обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев, подчеркивают авторы материала. Поделиться

В материале также отмечается, что возобновление дискуссий об отправке в Украину западных войск или частных подрядчиков происходит на фоне увеличения поставок в Украину дальнобойного оружия.