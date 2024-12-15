Україна закликає партнерів перейти до конфіскації активів РФ
Категорія
Економіка
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Україна закликає партнерів перейти до конфіскації активів РФ

Андрій Сибіга
Україна закликає партнерів перейти до конфіскації активів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів перейти до конфіскації російських активів та спрямувати ці кошти на підтримку України.

Головні тези:

  • Україна закликає партнерів перейти до конфіскації активів РФ для зміцнення обороноздатності та підтримки стійкості країни.
  • Конфіскація активів російської Федерації є справедливим та законним кроком для примусу агресора до компенсації завданих збитків.
  • Угода між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ встановлює правові рамки для залучення фінансових ресурсів до підтримки української економіки.
  • Механізм кредитного співробітництва до 45 млрд євро дозволить використовувати кошти для покриття основної суми позики та зменшити додаткові витрати, пов'язані з погашенням позики.
  • Кошти, отримані через механізм кредитного співробітництва, можуть бути використані тільки для погашення позик, наданих Україні в рамках ініціативи G7 для підвищення надходжень до бюджету країни.

Партнери мають перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що заморожених активів недостатньо.

Він закликав використовувати не лише прибутки, а й самі активи Росії для зміцнення обороноздатності, відновлення економіки та підтримки стійкості України.

Примус агресора до компенсації завданих збитків є справедливим і законним кроком, — підкреслив Андрій Сибіга.

Що відомо про угоду між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ

За інформацією представників Мінфіну, глава відомства Сергій Марченко підписав угоду з ЄС щодо початку реалізації механізму кредитного співробітництва для України.

Представники відомства підкреслюють, що цей механізм встановлює правові рамки для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики, залученої від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою, — підкреслюється у повідомленні.

Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.

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