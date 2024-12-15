Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів перейти до конфіскації російських активів та спрямувати ці кошти на підтримку України.
Головні тези:
- Україна закликає партнерів перейти до конфіскації активів РФ для зміцнення обороноздатності та підтримки стійкості країни.
- Конфіскація активів російської Федерації є справедливим та законним кроком для примусу агресора до компенсації завданих збитків.
- Угода між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ встановлює правові рамки для залучення фінансових ресурсів до підтримки української економіки.
- Механізм кредитного співробітництва до 45 млрд євро дозволить використовувати кошти для покриття основної суми позики та зменшити додаткові витрати, пов'язані з погашенням позики.
- Кошти, отримані через механізм кредитного співробітництва, можуть бути використані тільки для погашення позик, наданих Україні в рамках ініціативи G7 для підвищення надходжень до бюджету країни.
Партнери мають перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що заморожених активів недостатньо.
Він закликав використовувати не лише прибутки, а й самі активи Росії для зміцнення обороноздатності, відновлення економіки та підтримки стійкості України.
When it comes to immobilized Russian assets, it is time to move from freezing to seizing—use not only profits, but also assets themselves, to support Ukraine's defense, resilience, and recovery. It is fair and legitimate to make the aggressor compensate for the damages and harm.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 15, 2024
Що відомо про угоду між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ
За інформацією представників Мінфіну, глава відомства Сергій Марченко підписав угоду з ЄС щодо початку реалізації механізму кредитного співробітництва для України.
Представники відомства підкреслюють, що цей механізм встановлює правові рамки для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.
Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.
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