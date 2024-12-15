Україна закликає партнерів перейти до конфіскації активів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів перейти до конфіскації російських активів та спрямувати ці кошти на підтримку України.

Партнери мають перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що заморожених активів недостатньо.

Він закликав використовувати не лише прибутки, а й самі активи Росії для зміцнення обороноздатності, відновлення економіки та підтримки стійкості України.

Примус агресора до компенсації завданих збитків є справедливим і законним кроком, — підкреслив Андрій Сибіга. Поширити

When it comes to immobilized Russian assets, it is time to move from freezing to seizing—use not only profits, but also assets themselves, to support Ukraine's defense, resilience, and recovery. It is fair and legitimate to make the aggressor compensate for the damages and harm. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 15, 2024

Що відомо про угоду між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ

За інформацією представників Мінфіну, глава відомства Сергій Марченко підписав угоду з ЄС щодо початку реалізації механізму кредитного співробітництва для України.

Представники відомства підкреслюють, що цей механізм встановлює правові рамки для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики, залученої від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою, — підкреслюється у повідомленні. Поширити