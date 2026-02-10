Украина прошла пик аномального холода — начинается потепление

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что ночью 9-10 февраля Украина пережила пик аномальной стужи, поэтому уже в скором времени начнется потепление.

Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни

Есть положительные метеоновости — пик аномального холода пройден, — сообщил утром 10 февраля Виталий Постригань.

По его словам, минувшей ночью холоднее всего было в Глухове Сумской области — 29,9° мороза.

Кроме того, в Черкасской области зафиксировали 20-24 ° мороза, в областном центре -26 °.

Синоптик обратил внимание на то, что на поверхности снега в Жашкове — 30° мороза.

На этом фоне эксперт предупредил, что впереди украинцев ждет еще одна холодная ночь — 13-18 мороза, однако уже днем 4 мороза — 1° тепла.

С четверга 11 февраля — ПОТЕПЛЕНИЕ, но с осадками в виде дождя и мокрого снега. Подробный прогноз уже готовится. Виталий Постригань Украинский синоптик

По словам эксперта, первые сигналы о возможной перестройке атмосферной циркуляции в сторону весны возможны уже в третьей декаде февраля.

Однако, что важно понимать, действительно переломным месяцем чаще всего является именно март.