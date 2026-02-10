Украина прошла пик аномального холода — начинается потепление

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что ночью 9-10 февраля Украина пережила пик аномальной стужи, поэтому уже в скором времени начнется потепление.
Главные тезисы
- Первые признаки возможной перестройки атмосферной циркуляции в направлении весны ожидаются в третьей декаде февраля.
- Актуальными остаются риски снегопадов, переохлажденных дождей, туманов и гололедных явлений.
Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни
По его словам, минувшей ночью холоднее всего было в Глухове Сумской области — 29,9° мороза.
Кроме того, в Черкасской области зафиксировали 20-24 ° мороза, в областном центре -26 °.
Синоптик обратил внимание на то, что на поверхности снега в Жашкове — 30° мороза.
На этом фоне эксперт предупредил, что впереди украинцев ждет еще одна холодная ночь — 13-18 мороза, однако уже днем 4 мороза — 1° тепла.
По словам эксперта, первые сигналы о возможной перестройке атмосферной циркуляции в сторону весны возможны уже в третьей декаде февраля.
Однако, что важно понимать, действительно переломным месяцем чаще всего является именно март.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-