Україна пройшла пік аномального холоду — починається потепління
Україна пройшла пік аномального холоду — починається потепління

Погода в Україні різко зміниться найближчими днями
Джерело:  online.ua

Синоптик Віталій Постригань повідомив, що вночі 9-10 лютого Україна пережила пік аномальної холоднечі, тому уже незабаром розпочнеться потепління.

Головні тези:

  • Перші ознаки можливої перебудови атмосферної циркуляції у бік весни очікуються в третій декаді лютого.
  • Актуальними залишаються ризики снігопадів, переохолоджених дощів, туманів і ожеледних явищ.

Погода в Україні різко зміниться найближчими днями

Є позитивні метеоновини — пік аномального холоду пройдено, — повідомив вранці 10 лютого Віталій Постригань.

За його словами, минулої ночі найхолодніше було у Глухові Сумської області — 29,9° морозу.

Окрім того, у Черкаській області зафіксували 20-24° морозу, в обласному центрі -26°.

Синоптик звернув увагу на те, що на поверхні снігу у Жашкові — 30° морозу.

На цьому тлі експерт попередив, що попереду українців чекає ще одна холодна ніч — 13-18° морозу, однак вже вдень 4° морозу — 1° тепла.

Із четверга 11 лютого — ПОТЕПЛІННЯ, але із опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз вже готується.

Віталій Постригань

Віталій Постригань

Український синоптик

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

За словами експерта, перші сигнали можливої перебудови атмосферної циркуляції у бік весни можливі вже в третій декаді лютого.

Однак, що важливо розуміти, дійсно переломним місяцем найчастіше є саме березень.

