Україна пройшла пік аномального холоду — починається потепління

Синоптик Віталій Постригань повідомив, що вночі 9-10 лютого Україна пережила пік аномальної холоднечі, тому уже незабаром розпочнеться потепління.
Головні тези:
- Перші ознаки можливої перебудови атмосферної циркуляції у бік весни очікуються в третій декаді лютого.
- Актуальними залишаються ризики снігопадів, переохолоджених дощів, туманів і ожеледних явищ.
Погода в Україні різко зміниться найближчими днями
За його словами, минулої ночі найхолодніше було у Глухові Сумської області — 29,9° морозу.
Окрім того, у Черкаській області зафіксували 20-24° морозу, в обласному центрі -26°.
Синоптик звернув увагу на те, що на поверхні снігу у Жашкові — 30° морозу.
На цьому тлі експерт попередив, що попереду українців чекає ще одна холодна ніч — 13-18° морозу, однак вже вдень 4° морозу — 1° тепла.
За словами експерта, перші сигнали можливої перебудови атмосферної циркуляції у бік весни можливі вже в третій декаді лютого.
Однак, що важливо розуміти, дійсно переломним місяцем найчастіше є саме березень.
