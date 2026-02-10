Україна пройшла пік аномального холоду — починається потепління

Синоптик Віталій Постригань повідомив, що вночі 9-10 лютого Україна пережила пік аномальної холоднечі, тому уже незабаром розпочнеться потепління.

Погода в Україні різко зміниться найближчими днями

Є позитивні метеоновини — пік аномального холоду пройдено, — повідомив вранці 10 лютого Віталій Постригань.

За його словами, минулої ночі найхолодніше було у Глухові Сумської області — 29,9° морозу.

Окрім того, у Черкаській області зафіксували 20-24° морозу, в обласному центрі -26°.

Синоптик звернув увагу на те, що на поверхні снігу у Жашкові — 30° морозу.

На цьому тлі експерт попередив, що попереду українців чекає ще одна холодна ніч — 13-18° морозу, однак вже вдень 4° морозу — 1° тепла.

Із четверга 11 лютого — ПОТЕПЛІННЯ, але із опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз вже готується. Віталій Постригань Український синоптик

Фото: facebook.com/vitalijpostrigan

За словами експерта, перші сигнали можливої перебудови атмосферної циркуляції у бік весни можливі вже в третій декаді лютого.

Однак, що важливо розуміти, дійсно переломним місяцем найчастіше є саме березень.