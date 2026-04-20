Украина проводит тестирование собственного гусеничного бронетранспортера "Скиф"
Украина проводит тестирование собственного гусеничного бронетранспортера "Скиф"

Украинская компания "УкрАрмоТех" приступила к заводским испытаниям прототипа нового гусеничного бронетранспортера под названием "Скиф".

Главные тезисы

  • Прототип гусеничного бронетранспортера “Скиф” проходит заводские испытания в Украине, разрабатывается для обеспечения мобильности вооруженных сил.
  • Тестируемый БТР должен обеспечивать баллистическую защиту по стандартам STANAG, выдерживать взрывные нагрузки и оснащаться современным боевым модулем.

Украина тестирует гусеничный бронетранспортер "Скиф"

Активные боевые действия в Украине показали необходимость значительного количества бронетехники для обеспечения и поддержания мобильности подразделений и частей Вооруженных сил и Сил обороны, — говорит гендиректор "УкрАрмоТех" Геннадий Хиргий.

Целью заводских испытаний прототипа является практическая проверка зрелости концепции новой платформы, ее ходовых характеристик и подвижности. В ходе тестов будут применены максимально допустимые нагрузки, а также проведены динамические испытания всех основных узлов и систем.

"Скиф" является первым отечественным образцом гусеничной бронетехники, реализуемым в металле с учетом опыта боевых действий против РФ. Именно этот опыт сформировал новые требования и определил потребности сил обороны в гусеничных бронемашинах различного назначения.

"Скиф" предназначен для перевозки личного состава механизированных подразделений и их огневой поддержки в бою. Машина способна действовать в любое время года, на дорогах с разным покрытием и в условиях бездорожья.

БТР "Скиф"

Экипаж БТР "Скиф" состоит из трех человек — водителя, командира и оператора боевого модуля, размещенных в передней части корпуса за моторно-трансмиссионным отделением. Позади расположен десантный отсек, рассчитанный на восемь бойцов. Высадка производится через аппарель в корме.

Конструкция "Скиф" базируется на уже применяемых в бронетехнике серийных узлах и агрегатах иностранного производства.

Учитывая возможные экспортные ограничения со стороны производителей бронеалюминия, компания "УкрАрмоТех" может разработать вариант машины из бронестали. Такой подход может повлиять на требования к ходовой части и обусловить определенные конструктивные изменения корпуса.

По "алюминиевой" концепции масса БТР в максимальной комплектации оценивается в 15 тонн. При этом мощность дизельного двигателя составит 360 лошадиных сил. Конструкцией предусмотрена возможность установки двигателей разных производителей.

БТР "Скиф"

По данным Defense Express, БТР "Скиф" должен обеспечивать баллистическую защиту в лобной проекции в соответствии с уровнем STANAG 4569 Level 4, а для боковых и кормовых проекций — Level 3.

Противоположная защита днища и под гусеницей соответствует уровням 3a и 3b. Дополнительно предусмотрена усиленная защита днища. Ожидается, что машина будет выдерживать взрыв до 6 кг взрывчатого вещества как под гусеницей, так и под днищем.

Есть возможность установки дистанционно управляемого боевого модуля, монтируемого на крыше корпуса. Модуль может поставляться в двух исполнениях: с основным 12,7-мм пулеметом или с 14,5-мм пулеметом в сочетании с дополнительным 7,62-мм пулеметом (по возможности судить, в обоих случаях речь идет об отечественных боевых модулях).

Машина также оснащается средствами связи, навигации, ситуационной осведомленности, средствами РЭБ, системами кондиционирования и другим оборудованием от ведущих украинских предприятий, являющихся партнерами "УкрАрмоТех".

