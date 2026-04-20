Україна проводить тестування власного гусеничного бронетранспортера "Скіф"

Україна тестує гусеничний бронетранспортер "Скіф"

Активні бойові дії в Україні засвідчили потребу в значній кількості бронетехніки для забезпечення і підтримання мобільності підрозділів та частин Збройних сил та Сил оборони, – каже гендиректор "УкрАрмоТех" Геннадій Хіргій.

Метою заводських випробувань прототипу є практична перевірка зрілості концепції нової платформи, її ходових характеристик і рухливості. Під час тестів будуть застосовані максимально допустимі навантаження, а також проведені динамічні випробування всіх основних вузлів і систем.

"Скіф" є першим вітчизняним зразком гусеничної бронетехніки, втіленим у металі з урахуванням досвіду бойових дій проти РФ. Саме цей досвід сформував нові вимоги та визначив потреби Сил оборони у гусеничних бронемашинах різного призначення.

"Скіф" призначений для перевезення особового складу механізованих підрозділів та їх вогневої підтримки в бою. Машина здатна діяти в будь-яку пору року, на дорогах із різним покриттям і в умовах бездоріжжя.

Екіпаж БТР "Скіф" складається з трьох осіб – водія, командира та оператора бойового модуля, які розміщені в передній частині корпусу за моторно-трансмісійним відділенням. Позаду розташований десантний відсік, розрахований на вісім бійців. Висадка здійснюється через апарель у кормі.

Конструкція "Скіф" базується на серійних вузлах і агрегатах іноземного виробництва, що вже застосовуються у бронетехніці.

З огляду на можливі експортні обмеження з боку виробників бронеалюмінія, компанія "УкрАрмоТех" може також розробити варіант машини з бронесталі. Такий підхід здатен вплинути на вимоги до ходової частини та зумовити певні конструктивні зміни корпусу.

За "алюмінієвої" концепції маса БТР у максимальній комплектації оцінюється до 15 тонн. При цьому потужність дизельного двигуна становитиме 360 кінських сил. Конструкцією передбачено можливість встановлення двигунів різних виробників.

За даними Defense Express, БТР "Скіф" має забезпечувати балістичний захист у лобовій проєкції відповідно до рівня STANAG 4569 Level 4, а для бічних і кормових проєкцій – Level 3.

Протимінний захист днища та під гусеницею відповідає рівням 3a і 3b. Додатково передбачено посилений захист днища. Очікується, що машина витримуватиме підрив до 6 кг вибухової речовини як під гусеницею, так і під днищем.

Є можливість встановлення дистанційно керованого бойового модуля, який монтується на даху корпусу. Модуль може постачатися у двох виконаннях: з основним 12,7-мм кулеметом або з 14,5-мм кулеметом у поєднанні з додатковим 7,62-мм кулеметом (наскільки можна судити, в обох випадках йдеться про вітчизняні бойові модулі).