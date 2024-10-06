Сборная Украины по футзалу с разгромным счетом победила национальную команду Франции в поединке за бронзовые награды Чемпионата мира.

Что известно о разгромной победе футзальной сборной Украины в финале Чемпионата мира

Отмечается, что поединок накалился уже на 5-й минуте. Французская команда уже заработала несколько фолов и отчаянно пыталась поразить ворота украинцев.

Однако уже на 10-й минуте встречи Чернявский мощным выстрелом вывел сборную Украины вперед.

Корсун вытащил на себя голкипера и отбросил под удар партнеру. Чернявский мощным ударом мимо нескольких соперников отправил мяч в сетку ворот французов.

До перерыва сборная Украины не смогла реализовать еще несколько острых моментов, чтобы поразить ворота команды соперников.

А на последней минуте после пушки Семенченко мяч облизнул перекладину.

Как сборная Украины устроила Франции разгромный второй тайм

Второй тайм начался с давления и мощных атак сборной Франции Саадауи с перспективной позиции не попал в рамку.

Подопечные Александра Косенко организовали молниеносную атаку, Семенченко подал от правого края, а Зварыч головой переправил мяч за линию.

Однако благодаря игре Саадауи в контратаке французская команда смогла отыграть один гол.

Сменил ход событий Жук, оформив в течение минуты дубль: развернулся и классно пробил в угол в первом эпизоде, а во втором сыграл на добивании, когда Гаррос отбил перед собой.

Украина выдержала несколько острых атак французских футзолистов, а также готова была мгновенно атаковать.

Еще одним героем сборной Косенко стал Абакшин. Он трижды (!) после перехватов у собственных ворот точно отправил мяч в пустую рамку соперников, доведя счет до 7:1.

Украинские футзалисты впервые за время выступлений на чемпионатах мира завоевали награды Мундиаля.