Украина разгромила Францию и впервые в истории получила бронзовые награды ЧМ по футзалу
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина разгромила Францию и впервые в истории получила бронзовые награды ЧМ по футзалу

Сборная Украины по футзалу
Читати українською
Источник:  УАФ

Сборная Украины по футзалу с разгромным счетом победила национальную команду Франции в поединке за бронзовые награды Чемпионата мира.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по футзалу впервые в истории получила бронзовые награды ЧМ, разгромив Францию в матче за третье место.
  • Александр Косенко возглавил украинскую сборную к победе, которая стала сенсацией в футзальном мире.
  • Главными героями матча стали Чернявский, Жук, Семенченко и другие уверенные и эффективные игроки.
  • Сборная Украины показала мощную игру, особенно в разгромном втором тайме против Франции.
  • Украинские футзалисты во второй раз за время выступлений на Чемпионатах мира смогли сыграть в бронзовом финале, достигнув исторической победы.

Что известно о разгромной победе футзальной сборной Украины в финале Чемпионата мира

Отмечается, что поединок накалился уже на 5-й минуте. Французская команда уже заработала несколько фолов и отчаянно пыталась поразить ворота украинцев.

Однако уже на 10-й минуте встречи Чернявский мощным выстрелом вывел сборную Украины вперед.

Корсун вытащил на себя голкипера и отбросил под удар партнеру. Чернявский мощным ударом мимо нескольких соперников отправил мяч в сетку ворот французов.

До перерыва сборная Украины не смогла реализовать еще несколько острых моментов, чтобы поразить ворота команды соперников.

А на последней минуте после пушки Семенченко мяч облизнул перекладину.

Как сборная Украины устроила Франции разгромный второй тайм

Второй тайм начался с давления и мощных атак сборной Франции Саадауи с перспективной позиции не попал в рамку.

Подопечные Александра Косенко организовали молниеносную атаку, Семенченко подал от правого края, а Зварыч головой переправил мяч за линию.

Однако благодаря игре Саадауи в контратаке французская команда смогла отыграть один гол.

Сменил ход событий Жук, оформив в течение минуты дубль: развернулся и классно пробил в угол в первом эпизоде, а во втором сыграл на добивании, когда Гаррос отбил перед собой.

Украина выдержала несколько острых атак французских футзолистов, а также готова была мгновенно атаковать.

Еще одним героем сборной Косенко стал Абакшин. Он трижды (!) после перехватов у собственных ворот точно отправил мяч в пустую рамку соперников, доведя счет до 7:1.

Украинские футзалисты впервые за время выступлений на чемпионатах мира завоевали награды Мундиаля.

Украина во второй раз в истории сыграла в бронзовом финале Мундиаля. В 1996 году наша сборная, в составе которой играл нынешний главный тренер Александр Косенко, уступила в матче за 3 место команде России — 2:3.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Чемпионат мира по футзалу. Сборная Украины против Венесуэлы ― онлайн-трансляция
Футзальная сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые за 28 лет. Украина вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу
Украина феерически разгромила Венесуэлу
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ― Франция. Онлайн-трансляция чемпионата мира по футзалу
Футзальная сборная Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?