Сборная Украины по футзалу с разгромным счетом победила национальную команду Франции в поединке за бронзовые награды Чемпионата мира.
Главные тезисы
- Сборная Украины по футзалу впервые в истории получила бронзовые награды ЧМ, разгромив Францию в матче за третье место.
- Александр Косенко возглавил украинскую сборную к победе, которая стала сенсацией в футзальном мире.
- Главными героями матча стали Чернявский, Жук, Семенченко и другие уверенные и эффективные игроки.
- Сборная Украины показала мощную игру, особенно в разгромном втором тайме против Франции.
- Украинские футзалисты во второй раз за время выступлений на Чемпионатах мира смогли сыграть в бронзовом финале, достигнув исторической победы.
Что известно о разгромной победе футзальной сборной Украины в финале Чемпионата мира
Отмечается, что поединок накалился уже на 5-й минуте. Французская команда уже заработала несколько фолов и отчаянно пыталась поразить ворота украинцев.
Однако уже на 10-й минуте встречи Чернявский мощным выстрелом вывел сборную Украины вперед.
Корсун вытащил на себя голкипера и отбросил под удар партнеру. Чернявский мощным ударом мимо нескольких соперников отправил мяч в сетку ворот французов.
До перерыва сборная Украины не смогла реализовать еще несколько острых моментов, чтобы поразить ворота команды соперников.
А на последней минуте после пушки Семенченко мяч облизнул перекладину.
Как сборная Украины устроила Франции разгромный второй тайм
Второй тайм начался с давления и мощных атак сборной Франции Саадауи с перспективной позиции не попал в рамку.
Подопечные Александра Косенко организовали молниеносную атаку, Семенченко подал от правого края, а Зварыч головой переправил мяч за линию.
Однако благодаря игре Саадауи в контратаке французская команда смогла отыграть один гол.
Сменил ход событий Жук, оформив в течение минуты дубль: развернулся и классно пробил в угол в первом эпизоде, а во втором сыграл на добивании, когда Гаррос отбил перед собой.
Украина выдержала несколько острых атак французских футзолистов, а также готова была мгновенно атаковать.
Еще одним героем сборной Косенко стал Абакшин. Он трижды (!) после перехватов у собственных ворот точно отправил мяч в пустую рамку соперников, доведя счет до 7:1.
Украинские футзалисты впервые за время выступлений на чемпионатах мира завоевали награды Мундиаля.
Украина во второй раз в истории сыграла в бронзовом финале Мундиаля. В 1996 году наша сборная, в составе которой играл нынешний главный тренер Александр Косенко, уступила в матче за 3 место команде России — 2:3.
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