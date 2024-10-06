Україна розгромила Францію і вперше в історії здобула бронзові нагороди ЧС з футзалу
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Україна розгромила Францію і вперше в історії здобула бронзові нагороди ЧС з футзалу

Збірна України з футзалу
Джерело:  УАФ

Збірна України із футзалу з розгромним рахунком перемогла національну команду Франції у поєдинку за бронзові нагороди Чемпіонату світу.

Головні тези:

  • Україна вперше в історії з футзалу здобула бронзові нагороди Чемпіонату світу, розгромивши Францію в поєдинку за третє місце
  • Футзальна збірна України показала потужну гру, влаштувавши розгромний другий тайм у матчі проти Франції
  • Олександр Косенко очолив українську збірну до історичної перемоги, яка стала справжньою сенсацією у футзальному світі
  • Героями матчу стали Чернявський, Жук, Семенченко та інші гравці, які виявилися надзвичайно впевненими та ефективними на полі
  • Українські футзалісти вдруге зіграли в бронзовому фіналі ЧС, піднімаючись на п'єдестал пошани, який вдалося здобути лише вперше в історії своїх виступів на Чемпіонатах світу

Що відомо про розгромну перемогу футзальної збірної України у фіналі Чемпіонату світу

Зазначається, що поєдинок загострився вже на 5-ї хвилині. Французька команда вже заробила кілька фолів і відчайдушно намагалась вразити ворота українців.

Однак вже на 10-ї хвилині зустрічі Чернявський потужним пострілом вивів збірну України вперед.

Корсун витягнув на себе голкіпера та відкинув під удар партнеру. Чернявський потужним ударом повз кількох суперників відправив м'яч у сітку воріт французів.

До перерви збірна Україна не змогла реалізувати ще кілька гострих моментів аби вразити ворота команди суперників.

А на останній хвилині після гармати Семенченка м'яч облизнув поперечину.

Як збірна України влаштувала Франції розгромний другий тайм

Другий тайм почався з тиску та потужних атак збірної Франції Саадауї з перспективної позиції не влучив у рамку.

Натомість підопічні Олександра Косенка організували блискавичну атаку, Семенченко подав від правого краю, а Зварич головою переправив м'яч за лінію.

Однак завдяки грі Саадауї в контратаці французька команда змогла таки відіграти один гол.

Змінив перебіг подій Жук, оформивши впродовж хвилини дубль: розвернувся і класно пробив у кут у першому епізоді, а в другому — зіграв на добиванні, коли Гаррос відбив перед собою.

Україна витримала кілька гострих атак французьких футзалістів, а також була готовою миттєво атакувати.

Так ще одним героєм збірної Косенка став Абакшин. Він тричі (!) після перехоплень біля власних воріт влучно відправив м'яч у порожню рамку суперників, довівши рахунок до 7:1.

Українські футзалісти вперше за час виступів на чемпіонатах світу завоювали нагороди Мундіалю.

Україна вдруге в історії зіграла в бронзовому фіналі Мундіалю. У 1996 році наша збірна, в складі якої грав нинішній головний тренер Олександр Косенко, поступилася в матчі за 3 місце команді Росії — 2:3.

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