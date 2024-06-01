Украина разрабатывает почти 100% дронов всех типов — Минобороны

Почти все дроны, получаемые украинскими военными, разрабатываются в Украине. Это преимущественно частный бизнес.
Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине
Как рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко, около 100% всех изделий разрабатывается в Украине.
По его словам, недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ.
Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен. И уже законтрактовано около 7000 дронов.
Дроны для ВСУ
Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинские военные получат 1 миллион дронов.
После этого министр стратегической промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет не только о FPV-дронах.
FPV-дроны — это беспилотники с функцией передачи видео с помощью камеры на самом БПЛА. От других дронов они отличаются быстротой, точностью и особенностями управления.
Как говорил министр, в 2024 году планировалось выпустить более 10 000 БПЛА с дальностью на сотни километров и свыше 1 000 с дальностью за тысячу километров.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-