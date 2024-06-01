Украина разрабатывает почти 100% дронов всех типов — Минобороны

Почти все дроны, получаемые украинскими военными, разрабатываются в Украине. Это преимущественно частный бизнес.

Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине

Как рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко, около 100% всех изделий разрабатывается в Украине.

В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике, — отметил Клименко. Поделиться

По его словам, недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ.

Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен. И уже законтрактовано около 7000 дронов.

Мы получили очень хорошие результаты как по продукту, так и по цене. Прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 млрд гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути, — добавил Клименков. Поделиться

Дроны для ВСУ

Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинские военные получат 1 миллион дронов.

После этого министр стратегической промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет не только о FPV-дронах.

FPV-дроны — это беспилотники с функцией передачи видео с помощью камеры на самом БПЛА. От других дронов они отличаются быстротой, точностью и особенностями управления.