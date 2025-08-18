Украина разрабатывает воздушные платформы для эвакуации раненых

В Украине проводится тестирование воздушных платформ для эвакуации раненых. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Украина разрабатывает разные виды роботизированных платформ

По словам Главнокомандующего ВСУ, в стране делают ставку на высокотехнологичное вооружение и системы, которые помогут снизить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя.

Александр Сырский отметил, что это, прежде всего, касается роботизированных платформ, беспилотных систем разных типов и назначения — прежде всего воздушных дронов. Также активно развивается направление и наземных систем — логистических, медицинских для эвакуации раненых.

Мы уже тестируем и воздушные платформы для эвакуации раненых — это перспектива. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он добавил, что в приоритете также все, что касается дронов, работающих как перехватчик для борьбы с вражескими ударными БПЛА. Кроме того, есть немало "впечатляющих результатов", которых удалось достичь с помощью наших морских платформ.

Это все технологические виды оружия, оружие с искусственным интеллектом, если можно так сказать. Потому что, например, все наши современные разработки имеют системы поиска, увлечения целей и донаведения. Есть некоторые системы автоматического возврата, если не произошло захвата или подрыва. Это направление для нас очень перспективно. Поделиться

В то же время он отметил, что искусственный интеллект используется фактически везде, но следует учитывать, что технология может ошибаться. Сейчас только начало ее развития и применения. Однако в Генеральном штабе и других штабах уже созданы структуры, занимающиеся применениями ИИ в военной сфере.