Украина разрабатывает воздушные платформы для эвакуации раненых

В Украине проводится тестирование воздушных платформ для эвакуации раненых. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Главные тезисы
- Украина проводит тестирование воздушных платформ для эвакуации раненых и развивает роботизированные системы с использованием искусственного интеллекта.
- Развитие высокотехнологичного вооружения направлено на уменьшение присутствия украинских военнослужащих на поле боя.
- Новейшие разработки включают в себя воздушные дроны, наземные системы для эвакуации раненых и борьбы с вражескими ударными БпЛА.
Украина разрабатывает разные виды роботизированных платформ
По словам Главнокомандующего ВСУ, в стране делают ставку на высокотехнологичное вооружение и системы, которые помогут снизить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя.
Александр Сырский отметил, что это, прежде всего, касается роботизированных платформ, беспилотных систем разных типов и назначения — прежде всего воздушных дронов. Также активно развивается направление и наземных систем — логистических, медицинских для эвакуации раненых.
Он добавил, что в приоритете также все, что касается дронов, работающих как перехватчик для борьбы с вражескими ударными БПЛА. Кроме того, есть немало "впечатляющих результатов", которых удалось достичь с помощью наших морских платформ.
В то же время он отметил, что искусственный интеллект используется фактически везде, но следует учитывать, что технология может ошибаться. Сейчас только начало ее развития и применения. Однако в Генеральном штабе и других штабах уже созданы структуры, занимающиеся применениями ИИ в военной сфере.
Как я уже сказал, фактически все наше технологическое вооружение имеет элементы искусственного интеллекта. К примеру, системы противовоздушной обороны. Даже обычные зенитные установки — пулеметные или пушечные — имеют современные системы прицеливания, захвата, автоматического сопровождения, классификации и идентификации цели, что позволяет повысить их эффективность в разы.
