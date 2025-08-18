Україна розробляє повітряні платформи для евакуації поранених

В Україні проводять тестування повітряних платформ для евакуації поранених. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Україна розробляє різні види роботизованих платформ

За словами Головнокомандувача ЗСУ, у країні роблять ставку на високотехнологічне озброєння та системи, які допоможуть зменшити присутність наших військовослужбовців безпосередньо на полі бою.

Олександр Сирський зазначив, що це насамперед стосується роботизованих платформ, безпілотних систем різних типів і призначення — найперше повітряних дронів. Також активно розвивається напрямок і наземних систем — логістичних, медичних для евакуації поранених.

Ми вже тестуємо і повітряні платформи для евакуації поранених — це перспектива. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він додав, що в пріоритеті також все, що стосується дронів, які працюють як перехоплювачі для боротьби з ворожими ударними БПЛА. Крім того, є чимало "вражаючих результатів", яких вдалося досягти за допомогою наших морських платформ.

Це все технологічні види зброї, зброя із штучним інтелектом, якщо можна так сказати. Тому що, наприклад, всі наші сучасні розробки мають системи пошуку, захоплення цілей і донаведення. Є деякі системи автоматичного повернення, якщо не відбулося захоплення чи підрив. Цей напрямок для нас дуже перспективний.

Водночас він зазначив, що штучний інтелект використовується фактично скрізь, але треба враховувати, що технологія може помилятися. Зараз лише початок її розвитку та застосування. Проте в Генеральному штабі та інших штабах вже створено структури, які займаються застосуваннями ШІ у воєнній сфері.