Україна розробляє повітряні платформи для евакуації поранених

В Україні проводять тестування повітряних платформ для евакуації поранених. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Головні тези:
- Україна активно розробляє роботизовані платформи, включаючи повітряні дрони для евакуації поранених.
- ЗСУ ставлять на високотехнологічне озброєння з системами штучного інтелекту для зменшення ризику для військових на полі бою.
- Важливим напрямком є розвиток систем автоматичного пошуку, захоплення цілей та донаведення.
Україна розробляє різні види роботизованих платформ
За словами Головнокомандувача ЗСУ, у країні роблять ставку на високотехнологічне озброєння та системи, які допоможуть зменшити присутність наших військовослужбовців безпосередньо на полі бою.
Олександр Сирський зазначив, що це насамперед стосується роботизованих платформ, безпілотних систем різних типів і призначення — найперше повітряних дронів. Також активно розвивається напрямок і наземних систем — логістичних, медичних для евакуації поранених.
Він додав, що в пріоритеті також все, що стосується дронів, які працюють як перехоплювачі для боротьби з ворожими ударними БПЛА. Крім того, є чимало "вражаючих результатів", яких вдалося досягти за допомогою наших морських платформ.
Водночас він зазначив, що штучний інтелект використовується фактично скрізь, але треба враховувати, що технологія може помилятися. Зараз лише початок її розвитку та застосування. Проте в Генеральному штабі та інших штабах вже створено структури, які займаються застосуваннями ШІ у воєнній сфері.
Як я вже сказав, фактично все наше технологічне озброєння має елементи штучного інтелекту. Наприклад, системи протиповітряної оборони. Навіть звичайні зенітні установки — кулеметні чи гарматні — мають сучасні системи прицілювання, захоплення, автоматичного супроводження, класифікації та ідентифікації цілі, що дозволяє підвищити їхню ефективність в рази.
