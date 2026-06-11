Украина разработала перехватчик нового поколения против российских реактивных дронов "Герань"
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Украина разработала перехватчик нового поколения против российских реактивных дронов "Герань"

дрон
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Источник:  Business Insider

Украинская компания Wild Hornets разработала перехватчик нового поколения – специально против реактивных дронов России "Герань-4" и "Герань-5".

Главные тезисы

  • Украинская компания Wild Hornets разработала перехватчик нового поколения для сбивания российских реактивных дронов - Герань-4 и Герань-5.
  • Новый дрон-перехватчик специально создан для борьбы с быстрыми агрессорами, оружием корпорации Brave1 и производителя Стинга также усовершенствуются под угрозу реактивных дронов.

Wild Hornets разработала новый дрон-перехватчик

Россия давно атакует Украину обычными дронами "Герань-2" — медленными, с винтовым двигателем. Но в последнее время, по имеющимся данным, на поле боя все чаще появляются их реактивные версии — "Герань-3", "-4" и "-5". Они оснащены минитурбореактивными двигателями и улетают гораздо быстрее.

По словам генерального директора оборонной платформы Brave1 Андрея Гриценюка, местные компании уже разрабатывают новый класс перехватчиков как раз под эту угрозу. Одна из них — производитель "Стинга" — испытывает преемника под названием "Стинг 2".

Нынешний перехватчик "Стинг" разгоняется до 280 км/ч — этого хватает против обычных "Гераней", но мало для реактивных. "Герань-4", как отметила украинская разведка ГУР, способна лететь до 500 км/ч и была запущена в бой как "контрмера против эффективности" украинских перехватчиков.

Опытные пилоты уже сейчас могут сбивать реактивные дроны — в начале июня один оператор уничтожил два "Герань-4" подряд. Просто сделать это гораздо сложнее, чем раньше.

Именно поэтому появился "Стинг 2". По словам представителя Wild Hornets, новый перехватчик создан специально под "Герань-4" и "Герань-5", он уже испытан в бою и вскоре выйдет в серийное производство.

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