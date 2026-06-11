Україна розробила перехоплювач нового покоління проти російських реактивних дронів "Герань"

Українська компанія Wild Hornets розробила перехоплювач нового покоління – спеціально проти реактивних дронів Росії "Герань-4" і "Герань-5".
Головні тези:
- Українська компанія Wild Hornets розробила перехоплювач нового покоління для протистояння російським реактивним дронам Герань-4 та Герань-5.
- Досвідчені пілоти вже успішно збивають реактивні дрони, але виникає потреба у вдосконаленій техніці для боротьби з швидкими агресорами.
Wild Hornets розробила новий дрон-перехоплювач
Росія давно атакує Україну звичайними дронами "Герань-2" — повільними, з гвинтовим двигуном. Але останнім часом, за наявними даними, на полі бою дедалі частіше з'являються їхні реактивні версії — "Герань-3", "-4" і "-5". Вони оснащені мінітурбореактивними двигунами і летять значно швидше.
За словами генерального директора оборонної платформи Brave1 Андрія Гриценюка, місцеві компанії вже розробляють новий клас перехоплювачів саме під цю загрозу. Одна з них — виробник "Стінга" — випробовує наступника під назвою "Стінг 2".
Нинішній перехоплювач "Стінг" розганяється до 280 км/год — цього вистачає проти звичайних "Гераней", але замало для реактивних. "Герань-4", як зазначила українська розвідка ГУР, здатна летіти до 500 км/год і була запущена в бій саме як "контрзахід проти ефективності" українських перехоплювачів.
Саме тому з'явився "Стінг 2". За словами представника Wild Hornets, новий перехоплювач створено спеціально під "Герань-4" та "Герань-5", він уже випробуваний у бою і незабаром вийде у серійне виробництво.
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