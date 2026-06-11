Україна розробила перехоплювач нового покоління проти російських реактивних дронів "Герань"

Wild Hornets розробила новий дрон-перехоплювач

Росія давно атакує Україну звичайними дронами "Герань-2" — повільними, з гвинтовим двигуном. Але останнім часом, за наявними даними, на полі бою дедалі частіше з'являються їхні реактивні версії — "Герань-3", "-4" і "-5". Вони оснащені мінітурбореактивними двигунами і летять значно швидше.

За словами генерального директора оборонної платформи Brave1 Андрія Гриценюка, місцеві компанії вже розробляють новий клас перехоплювачів саме під цю загрозу. Одна з них — виробник "Стінга" — випробовує наступника під назвою "Стінг 2".

Нинішній перехоплювач "Стінг" розганяється до 280 км/год — цього вистачає проти звичайних "Гераней", але замало для реактивних. "Герань-4", як зазначила українська розвідка ГУР, здатна летіти до 500 км/год і була запущена в бій саме як "контрзахід проти ефективності" українських перехоплювачів.

Досвідчені пілоти вже зараз можуть збивати реактивні дрони — на початку червня один оператор знищив два "Герань-4" поспіль. Просто зробити це значно складніше, ніж раніше. Поширити

Саме тому з'явився "Стінг 2". За словами представника Wild Hornets, новий перехоплювач створено спеціально під "Герань-4" та "Герань-5", він уже випробуваний у бою і незабаром вийде у серійне виробництво.