Украина разработала собственную управляемую авиабомбу — видео

Первая украинская КАБ готова к боевому применению. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
Главные тезисы
- Первая украинская управляемая авиабомба готова к боевому применению после 17-месячной разработки.
- Украинское high tech-оружие обладает уникальной конструкцией и высокой эффективностью, что позволяет поражать цели на большие расстояния с высокой точностью.
Украинские инженеры разработали первую собственную КАБ
Федоров отметил, что продолжается развитие украинских high tech-решений для фронта.
Министр уточнил, что боевая часть украинского КАБ — 250 кг, а Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию.
Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и изменяют правила современной войны.
