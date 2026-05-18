Украина разработала собственную управляемую авиабомбу — видео
Первая украинская КАБ готова к боевому применению. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

Главные тезисы

  • Первая украинская управляемая авиабомба готова к боевому применению после 17-месячной разработки.
  • Украинское high tech-оружие обладает уникальной конструкцией и высокой эффективностью, что позволяет поражать цели на большие расстояния с высокой точностью.

Украинские инженеры разработали первую собственную КАБ

Федоров отметил, что продолжается развитие украинских high tech-решений для фронта.

Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению. Разработка длилась 17 месяцев. Украинский КАБ имеет уникальную конструкцию и создан с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров после пуска.

Министр уточнил, что боевая часть украинского КАБ — 250 кг, а Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию.

В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны. Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя.

Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и изменяют правила современной войны.

