Украина разработала собственную управляемую авиабомбу — видео

Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению. Разработка длилась 17 месяцев. Украинский КАБ имеет уникальную конструкцию и создан с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров после пуска.