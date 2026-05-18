Україна розробила власну керовану авіабомбу — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна розробила власну керовану авіабомбу — відео

Михайло Федоров
літак
Read in English

Перша українська КАБ готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Українські інженери розробили першу українську керовану авіабомбу, яка готова до бойового застосування після 17-місячної розробки.
  • Унікальна конструкція та висока ефективність української КАБ дозволяють уражати цілі ворога на великі відстані з високою точністю.

Українські інженери розробили першу власну КАБ

Федоров зазначив, що продовжується розвиток українських high tech-рішень для фронту.

Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Міністр уточнив, що бойова частина української КАБ— 250 кг, а Міноборони вже закупило першу експериментальну партію.

Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою.

Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ уперше за 3 роки — думка експертів
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна щодня витрачає близько 450 млн дол на війну проти РФ
ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна здійснює наймасштабнішу атаку на військові об’єкти Москви та області — відео
Масштабна атака України на Москву - усі подробиці та відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?