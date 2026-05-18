Україна розробила власну керовану авіабомбу — відео

Перша українська КАБ готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Головні тези:
- Українські інженери розробили першу українську керовану авіабомбу, яка готова до бойового застосування після 17-місячної розробки.
- Унікальна конструкція та висока ефективність української КАБ дозволяють уражати цілі ворога на великі відстані з високою точністю.
Українські інженери розробили першу власну КАБ
Федоров зазначив, що продовжується розвиток українських high tech-рішень для фронту.
Міністр уточнив, що бойова частина української КАБ— 250 кг, а Міноборони вже закупило першу експериментальну партію.
Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни.
