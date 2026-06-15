Украина разработала тяжелый подводный дрон Sea Trident
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Технологии
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Украина разработала тяжелый подводный дрон Sea Trident

дрон
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Источник:  Милитарный

В Украине разработали тяжелый подводный дрон SEA TRIDENT, предназначенный для уничтожения стратегических целей.

Главные тезисы

  • SEA TRIDENT - тяжелый подводный дрон, разработанный в Украине для уничтожения стратегических целей и оснащенный системами полной автономности.
  • Подводный дрон Sea Trident спроектирован для морских операций, включая ударные операции, логистику, перехват и нейтрализацию других беспилотных аппаратов.

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Подводный аппарат представила украинская компания Global Mark на международной выставке Eurosatory в Париже.

Он адаптирован для морских операций, нуждающихся в полной автономности и низком уровне заметности.

SEA TRIDENT способен доставлять полезную нагрузку весом до 1000 кг до стратегических целей.

Благодаря низкой заметности, он способен незаметно проникать в разные морские зоны.

В задачи могут входить: проведение ударных операций, логистика и доставка грузов, а также перехват и нейтрализация других беспилотных подводных аппаратов.

SEA TRIDENT

Аппарат оснащен системами полной автономности, адаптивной навигации и способен совершать удары на большие расстояния.

Технические характеристики SEA TRIDENT включают максимальную дальность хода, достигающую 2000 миль. Это позволяет аппарату выполнять длительные миссии.

Масса подводного составляет 10000 кг. Габариты устройства составляют 10 000×2 000×1 500 мм.

Максимальная скорость дрона достигает 10 узлов (18,5 км/ч), в то время как крейсерская скорость составляет 6 узлов (11 км/ч).

Рабочая глубина погружения составляет 60 метров, что позволяет эффективно работать в прибрежных зонах.

Это не первый украинский подводный дрон. В прошлом году разработчики украинского подводного дрона Toloka продемонстрировали его обновленную версию.

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