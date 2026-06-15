Україна розробила важкий підводний дрон Sea Trident

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей.
Головні тези:
- Sea Trident розроблений українською компанією Global Mark для знищення стратегічних цілей.
- Підводний дрон має низький рівень помітності та повну автономність, спроектований для морських операцій.
- SEA TRIDENT призначений для видпрацювання таких завдань як ударні операції, логістика, перехоплення та нейтралізація інших безпілотних апаратів.
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Підводний апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі.
Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності.
SEA TRIDENT здатний доставляти корисне навантаження вагою до 1000 кг до стратегічних цілей.
У завдання можуть входити: проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів.
Апарат оснащений системами повної автономності, адаптивної навігації та здатен здійснювати удари на великі відстані.
Технічні характеристики SEA TRIDENT включають максимальну дальність ходу, яка сягає 2000 миль. Це дозволяє апарату виконувати тривалі місії.
Маса підводного становить 10 000 кг. Габарити пристрою становлять 10 000 × 2 000 × 1 500 мм.
Максимальна швидкість дрона досягає 10 вузлів (18,5 км/год), тоді як крейсерська швидкість становить 6 вузлів (11 км/год).
Робоча глибина занурення становить 60 метрів, що дозволяє йому ефективно працювати у прибережних зонах.
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