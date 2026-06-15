Україна розробила важкий підводний дрон Sea Trident
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна розробила важкий підводний дрон Sea Trident

дрон
Джерело:  Мілітарний

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей.

Головні тези:

  • Sea Trident розроблений українською компанією Global Mark для знищення стратегічних цілей.
  • Підводний дрон має низький рівень помітності та повну автономність, спроектований для морських операцій.
  • SEA TRIDENT призначений для видпрацювання таких завдань як ударні операції, логістика, перехоплення та нейтралізація інших безпілотних апаратів.

Україна представила у Франції новий підводний дрон-важковик

Підводний апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі.

Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності.

SEA TRIDENT здатний доставляти корисне навантаження вагою до 1000 кг до стратегічних цілей.

Завдяки низькій помітності, він здатен непомітно проникати в різні морські зони.

У завдання можуть входити: проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів.

SEA TRIDENT

Апарат оснащений системами повної автономності, адаптивної навігації та здатен здійснювати удари на великі відстані.

Технічні характеристики SEA TRIDENT включають максимальну дальність ходу, яка сягає 2000 миль. Це дозволяє апарату виконувати тривалі місії.

Маса підводного становить 10 000 кг. Габарити пристрою становлять 10 000 × 2 000 × 1 500 мм.

Максимальна швидкість дрона досягає 10 вузлів (18,5 км/год), тоді як крейсерська швидкість становить 6 вузлів (11 км/год).

Робоча глибина занурення становить 60 метрів, що дозволяє йому ефективно працювати у прибережних зонах.

Це не перший український підводний дрон. Торік розробники українського підводного дрона Toloka продемонстрували його оновлену найменшу версію.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ використовують на фронті український дрон-розвідник Raybird — у чому його особливість
Raybird
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Український дрон Striker Mini перехоплюватиме шахеди на швидкості до 325 км/год
Український дрон Striker Mini перехоплюватиме шахеди на швидкості до 325 км/год
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Перший український завод із виробництва дронів запрацював у Британії
Валерій Залужний
завод

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?