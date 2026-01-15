ЗСУ використовують на фронті український дрон-розвідник Raybird — у чому його особливість

Гібридний безпілотник Raybird української компанії Skyeton з електродвигуном на водневому паливі почав бойове чергування в одному з підрозділів Сил оборони України. Про це повідомили в компанії-розробнику.

Український дрон-розвідник Raybird має електродвигун на водневому паливі

Із грудня 2025 року безпілотний літак у межах міжвідомчих випробувань виконує бойові місії на фронті.

Цей безпілотник використовують для тривалих розвідувальних місій. Застосування воднево-електричної тяги забезпечує зменшення теплового та акустичного сліду, розширення робочого діапазону висот і підвищення ефективності роботи платформи.

Станом на січень 2026 року ця версія безпілотника може перебувати в повітрі близько 12 годин. Новий БПЛА здатний працювати в температурному діапазоні від -35 до +55 градусів Цельсія.

У компанії пояснюють, що водневе паливо дозволяє поєднати переваги електродвигуна з тривалим безперервним польотом.

Під час розробки воднево-гібридної версії було розв'язано низку технічних проблем, зокрема пов'язаних із роботою силової установки в різних кліматичних умовах, високою проникністю водню та питаннями логістики.

Нову версію Raybird з водневою силовою установкою Skyeton розробила на базі серійного Raybird (ACS-3) з двигуном внутрішнього згоряння. БПЛА міг перебувати в повітрі понад 28 годин і експлуатувався теж в температурному діапазоні від -35 до +55 градусів Цельсія.

Skyeton планує постачати гібридний Raybird як самодостатнє рішення. Підрозділи зможуть використовувати змінні заправлені баки або мобільні установки для виробництва водню безпосередньо на місці застосування.