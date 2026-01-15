ЗСУ використовують на фронті український дрон-розвідник Raybird — у чому його особливість
ЗСУ використовують на фронті український дрон-розвідник Raybird — у чому його особливість

Raybird
Джерело:  online.ua

Гібридний безпілотник Raybird української компанії Skyeton з електродвигуном на водневому паливі почав бойове чергування в одному з підрозділів Сил оборони України. Про це повідомили в компанії-розробнику.

Головні тези:

  • Український дрон-розвідник Raybird оснащений електродвигуном на водневому паливі, що дозволяє зменшити тепловий та акустичний слід, розширити робочий діапазон висот і підвищити ефективність роботи.
  • Безпілотник може залишатися в повітрі близько 12 годин і працювати в температурному діапазоні від -35 до +55 градусів Цельсія, що робить його відмінним від інших подібних апаратів.

Український дрон-розвідник Raybird має електродвигун на водневому паливі

Із грудня 2025 року безпілотний літак у межах міжвідомчих випробувань виконує бойові місії на фронті.

Цей безпілотник використовують для тривалих розвідувальних місій. Застосування воднево-електричної тяги забезпечує зменшення теплового та акустичного сліду, розширення робочого діапазону висот і підвищення ефективності роботи платформи.

Станом на січень 2026 року ця версія безпілотника може перебувати в повітрі близько 12 годин. Новий БПЛА здатний працювати в температурному діапазоні від -35 до +55 градусів Цельсія.

У компанії пояснюють, що водневе паливо дозволяє поєднати переваги електродвигуна з тривалим безперервним польотом.

Під час розробки воднево-гібридної версії було розв'язано низку технічних проблем, зокрема пов'язаних із роботою силової установки в різних кліматичних умовах, високою проникністю водню та питаннями логістики.

Нову версію Raybird з водневою силовою установкою Skyeton розробила на базі серійного Raybird (ACS-3) з двигуном внутрішнього згоряння. БПЛА міг перебувати в повітрі понад 28 годин і експлуатувався теж в температурному діапазоні від -35 до +55 градусів Цельсія.

Skyeton планує постачати гібридний Raybird як самодостатнє рішення. Підрозділи зможуть використовувати змінні заправлені баки або мобільні установки для виробництва водню безпосередньо на місці застосування.

Наразі інженери компанії працюють над збільшенням тривалості польоту гібридної версії до 20 годин. Безпілотник готується до проходження процедури кодифікації для ширшого використання у підрозділах Сил оборони України.

