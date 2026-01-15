ВСУ используют на фронте украинский дрон-разведчик Raybird — в чем его особенность

Гибридный беспилотник Raybird украинской компании Skyeton с электродвигателем на водородном топливе начал боевое дежурство в одном из подразделений Сил обороны Украины. Об этом сообщили в компании-разработчике.

Украинский дрон-разведчик Raybird имеет электродвигатель на водородном топливе.

С декабря 2025 г. беспилотный самолет в рамках межведомственных испытаний выполняет боевые миссии на фронте.

Этот беспилотник используется для длительных разведывательных миссий. Применение водородно-электрической тяги обеспечивает уменьшение теплового и акустического следа, расширение рабочего диапазона высот и повышение эффективности работы платформы. Поделиться

По состоянию на январь 2026 эта версия беспилотника может находиться в воздухе около 12 часов. Новый БПЛА способен работать в температурном диапазоне от –35 до +55 градусов Цельсия.

В компании объясняют, что водородное топливо позволяет совмещать преимущества электродвигателя с длительным непрерывным полетом.

При разработке водородно-гибридной версии был решен ряд технических проблем, в частности, связанных с работой силовой установки в различных климатических условиях, высокой проницаемостью водорода и вопросами логистики.

Новая версия Raybird с водородной силовой установкой Skyeton разработала на базе серийного Raybird (ACS-3) с двигателем внутреннего сгорания. БПЛА мог находиться в воздухе более 28 часов и эксплуатировался тоже в температурном диапазоне от –35 до +55 градусов Цельсия.

Skyeton планирует поставлять гибридный Raybird как самодостаточное решение. Подразделения смогут использовать съемные заправленные баки или мобильные установки для производства водорода непосредственно на месте применения.