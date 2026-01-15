ВСУ используют на фронте украинский дрон-разведчик Raybird — в чем его особенность
Категория
Технологии
Дата публикации

ВСУ используют на фронте украинский дрон-разведчик Raybird — в чем его особенность

Raybird
Читати українською
Источник:  online.ua

Гибридный беспилотник Raybird украинской компании Skyeton с электродвигателем на водородном топливе начал боевое дежурство в одном из подразделений Сил обороны Украины. Об этом сообщили в компании-разработчике.

Главные тезисы

  • Украинский дрон-разведчик Raybird оснащен электродвигателем на водородном топливе, что позволяет снизить тепловой и акустический след, расширить рабочий диапазон высот и повысить эффективность работы.
  • Беспилотник способен оставаться в воздухе около 12 часов, работать в широком температурном диапазоне и выполнять длительные разведывательные миссии на фронте.

Украинский дрон-разведчик Raybird имеет электродвигатель на водородном топливе.

С декабря 2025 г. беспилотный самолет в рамках межведомственных испытаний выполняет боевые миссии на фронте.

Этот беспилотник используется для длительных разведывательных миссий. Применение водородно-электрической тяги обеспечивает уменьшение теплового и акустического следа, расширение рабочего диапазона высот и повышение эффективности работы платформы.

По состоянию на январь 2026 эта версия беспилотника может находиться в воздухе около 12 часов. Новый БПЛА способен работать в температурном диапазоне от –35 до +55 градусов Цельсия.

В компании объясняют, что водородное топливо позволяет совмещать преимущества электродвигателя с длительным непрерывным полетом.

При разработке водородно-гибридной версии был решен ряд технических проблем, в частности, связанных с работой силовой установки в различных климатических условиях, высокой проницаемостью водорода и вопросами логистики.

Новая версия Raybird с водородной силовой установкой Skyeton разработала на базе серийного Raybird (ACS-3) с двигателем внутреннего сгорания. БПЛА мог находиться в воздухе более 28 часов и эксплуатировался тоже в температурном диапазоне от –35 до +55 градусов Цельсия.

Skyeton планирует поставлять гибридный Raybird как самодостаточное решение. Подразделения смогут использовать съемные заправленные баки или мобильные установки для производства водорода непосредственно на месте применения.

Инженеры компании работают над увеличением продолжительности полета гибридной версии до 20 часов. Беспилотник готовится к прохождению процедуры кодификации для более широкого использования в подразделениях Сил обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский ударный дрон "Веспа-15" будет поставлять ВСУ — в чем его уникальность
Минобороны Украины
Веспа
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Новый украинский дрон Chief-1 был допущен к эксплуатации в ВСУ
Министерство обороны Украины
Chief-1
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Дальнобойный TOLOKA. Украинский подводный дрон способен бить на 2 тыс км — видео
TOLOKA

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?