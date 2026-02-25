Перший український завод із виробництва дронів запрацював у Британії

У Британії починає працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.
Головні тези:
- У Британії розпочав роботу перший український завод компанії Ukrspecsystems, який спеціалізується на виробництві дронів та іншого обладнання для військових потреб.
- Запуск цього виробництва в Британії має стратегічне значення для України через постійну загрозу військових атак, руйнування інфраструктури та потребу в безперервному виробництві оборонного обладнання.
У Британії відкрився український оборонний завод
Про це повідомив посол України у Британії Валерій Залужний.
Дипломат зазначив, що Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв, тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку.
Він назвав цей підхід новою якістю партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки.
Україна та Британія також запустили проєкт OCTOPUS із виробництва дронів-перехоплювачів, які серійно вироблятимуться у Сполученому Королівстві. Передбачається випуск тисяч одиниць таких дронів на місяць для передачі Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-