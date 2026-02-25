Первый украинский завод по производству дронов заработал в Британии
Первый украинский завод по производству дронов заработал в Британии

В Британии начинает работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

Главные тезисы

  • Первый украинский оборонный завод Ukrspecsystems в Британии специализируется на производстве дронов и другого оборудования для военных целей.
  • Запуск производства в Британии имеет стратегическое значение для Украины в условиях постоянной угрозы военных атак и разрушения инфраструктуры.

В Британии открылся украинский оборонный завод

Об этом сообщил посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Дипломат отметил, что Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств, поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.

Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства. Мы оставляем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонительное пространство.

Валерий Залужный

Валерий Залужный

Посол Украины в Британии

Он назвал этот подход новым качеством партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности.

Украина и Британия также запустили проект OCTOPUS по производству дронов-перехватчиков, которые будут серийно производиться в Соединенном Королевстве. Предполагается выпуск тысяч единиц таких дронов в месяц для передачи Украине.

