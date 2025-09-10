Украина синхронизировала антироссийские санкции с Британией — кто в списках
Украина синхронизировала антироссийские санкции с Британией — кто в списках

Офис Президента Украины
Зеленский
Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, помогающих ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России.

Главные тезисы

  • Украина синхронизировала санкции с Великобританией, вводя ограничения против лиц, помогающих российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору.
  • Новые санкции Украины касаются компаний, снабжающих уголь, электронику и другие услуги для России.
  • Введение ограничительных мер касается физических и юридических лиц, занимающихся поставками и внедрением ИТ-решений для российского ВПК.

Украина ввела новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.

В рамках синхронизации санкций с Британией Украина применила ограничительные меры к 47 физическим и 81 юридическим лицам, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также вовлечены в функционирование теневого флота РФ.

В частности, среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля "Стройсервис" и российская угледобывающая и перерабатывающая компания "Российская энергия".

В ОП отметили, что Украина последовательно синхронизирует санкции партнеров и продолжает работу над тем, чтобы украинские санкционные ограничения были синхронизированы в юрисдикциях союзников.

Также Украина применила санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, причастных к поставкам и внедрению ИТ-решений для российского ВПК, вовлеченных в процессы поставки, разработки, производства и обслуживания средств РЭБ, телекоммуникации, электронных компонентов и оборудования для российского ВПК и силовых структур и связанных с поставками импорт.

В частности, это:

  • "Ситроникс КТ", разрабатывающая комплексные ИТ-решения для российского ВПК;

  • "СИНТО" — поставщик ИТ-решений, один из крупнейших российских системных интеграторов;

  • "Балтинфоком" — производитель компьютеров и программного обеспечения, сотрудничающий с силовыми структурами РФ;

  • группа компаний "Би Питрон", технически переоснащающая российские военные предприятия;

  • "Точная механика" — белорусский производитель деталей и оборудования для авиационной, автомобильной и космической промышленности России.

По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Это 47 физических и 81 юридическое лицо.

Среди них:

  • те, кто помогает России обходить санкции, в том числе гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, занимавшийся приобретением судов для теневого флота РФ;

  • российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);

  • лица, связанные с использованием химического оружия;

  • Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, активно помогающие РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

Власюк отметил, что эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций — это ключ к предотвращению обхода санкций.

