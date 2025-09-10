Україна синхронізувала антиросійські санкції з Британією — хто у списках

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії.

Україна ввела нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.

У межах синхронізації санкцій із Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ. Поширити

Зокрема серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".

В ОП зазначили, що Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.

Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Зокрема, це:

"Сітронікс КТ", яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК;

"СІНТО" — постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів;

"Балтінфоком" — виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ;

група компаній "Бі Пітрон", що технічно переоснащує російські військові підприємства;

"Точна механіка" — білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної та космічної промисловості Росії.

За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.

Серед них:

ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту РФ;

російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема "Стройсервіс", один з найбільших у Росії постачальників вугілля);

особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;

Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

Власюк зазначив, що ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій.