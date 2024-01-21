Украина создает линию обороны протяженностью около 1000 км — The Telegraph

Украина усилила оборонную линию вокруг Лимана и Авдеевки в Донецкой области, а также в Купянске в Харьковской области.

Украина усиливает оборону

The Telegraph пишет, что новые укрепления появились вдоль ключевых участков фронта и вдоль границ Украины с Россией и Беларусью, вплоть до границы с Польшей.

Согласно недавнему отчету агентства Reuters, Киев укрепил свои оборонные укрепления на севере на 63%.

Новые оборонные сооружения очень напоминают так называемую “линию Суровикина” — трехслойную систему окопов, танковых ловушек и опорных пунктов, которые Россия успешно использовала для срыва контрнаступления Украины. Поделиться

В то же время, как пишет издание, украинцы столкнулись с проблемой, поскольку оборона вдоль линии фронта не может быть такой жесткой, как протянувшиеся от Запорожья до Донецка российские укрепления.

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Более крепкие укрепления замедлили бы российские войска, уменьшили бы необходимое для обороны количество украинских войск и означали бы меньше потерь, однако это также уменьшило бы возможности Киева вернуть себе оккупированную территорию.

Поскольку украинские войска не хотят оставаться на месте, возникла концепция «активной обороны»: содержание оборонительных рубежей, сохраняя наступательные действия в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху российских линий.

The Telegraph отмечает, что подобная тактика привела к внезапному контрнаступлению в сентябре 2022 года, когда Украина освободила часть территории в Харьковской области.