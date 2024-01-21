Украина создает линию обороны протяженностью около 1000 км — The Telegraph
Категория
Украина
Дата публикации

Украина создает линию обороны протяженностью около 1000 км — The Telegraph

Мины
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Украина усилила оборонную линию вокруг Лимана и Авдеевки в Донецкой области, а также в Купянске в Харьковской области.

Украина усиливает оборону

The Telegraph пишет, что новые укрепления появились вдоль ключевых участков фронта и вдоль границ Украины с Россией и Беларусью, вплоть до границы с Польшей.

Согласно недавнему отчету агентства Reuters, Киев укрепил свои оборонные укрепления на севере на 63%.

Новые оборонные сооружения очень напоминают так называемую “линию Суровикина” — трехслойную систему окопов, танковых ловушек и опорных пунктов, которые Россия успешно использовала для срыва контрнаступления Украины.

В то же время, как пишет издание, украинцы столкнулись с проблемой, поскольку оборона вдоль линии фронта не может быть такой жесткой, как протянувшиеся от Запорожья до Донецка российские укрепления.

Активная оборона ВСУ: что известно

Более крепкие укрепления замедлили бы российские войска, уменьшили бы необходимое для обороны количество украинских войск и означали бы меньше потерь, однако это также уменьшило бы возможности Киева вернуть себе оккупированную территорию.

Поскольку украинские войска не хотят оставаться на месте, возникла концепция «активной обороны»: содержание оборонительных рубежей, сохраняя наступательные действия в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху российских линий.

The Telegraph отмечает, что подобная тактика привела к внезапному контрнаступлению в сентябре 2022 года, когда Украина освободила часть территории в Харьковской области.

Похоже, что цель Украины на 2024 год состоит в том, чтобы пополнить свои боевые силы и восстановить наступательную боевую мощь до следующего года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство усиливает оборону границ Украины. На что выделяют 2,5 млрд грн
Денис Шмыгаль
Граница
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Украина не может перейти к глухой обороне — объяснение ГУР
МИД Украины
Военные ВСУ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Рекордные 17,5 млрд грн. Правительство Украины выделило средства на строительство оборонных сооружений
Денис Шмыгаль
Оборонные сооружения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.