Україна створює лінію оборони завдовжки близько 1000 км — The Telegraph
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна створює лінію оборони завдовжки близько 1000 км — The Telegraph

Міни
Джерело:  The Telegraph

Україна підсилила оборонну лінію навколо Лиману і Авдіївки в Донецькій області, а також Куп'янська в Харківській області.

Україна посилює оборону

The Telegraph пише, що нові укріплення з’явилися вздовж ключових ділянок фронту та вздовж кордонів України з Росією та Білоруссю, аж до кордону з Польщею.

Згідно з нещодавнім звітом агентства Reuters, Київ зміцнив свої оборонні укріплення на півночі на 63%.

Нові оборонні споруди дуже нагадують так звану «лінію Суровікіна» — тришарову систему окопів, танкових пасток і опорних пунктів, які Росія успішно використовувала для зриву контрнаступу України.

Водночас, як пише видання, українці стикнулися з проблемою, оскільки оборона вздовж лінії фронту не може бути такою жорсткою, як російські укріплення, що простяглися від Запоріжжя до Донецька.

Активна оборона ЗСУ: що відомо

Міцніші укріплення сповільнили б російські війська, зменшили б необхідну для оборони кількість українських військ, і означали б менше втрат, проте це також зменшило б можливості Києва повернути собі окуповану територію.

Оскільки українські війська не хочуть залишатися на місці, виникла концепція «активної оборони»: утримання оборонних рубежів, зберігаючи наступальні дії в надії знайти слабкі місця, які можуть призвести до краху російських ліній.

The Telegraph зазначає, що подібна тактика призвела до раптового контрнаступу у вересні 2022 року, коли Україна звільнила частину території в Харківській області.

Схоже, що мета України на 2024 рік полягає в тому, щоб поповнити свої бойові сили та відновити наступальну бойову потужність до наступного року.

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