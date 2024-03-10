Украина создала бригаду по гибридным танкам, полученным от Германии и Словении.
Что известно о бригаде гибридных танков ВСУ
Отмечается, что еще в апреле 2022 Словения передала Украине собственные старые танки М-55С в количестве 28 единиц.
Спустя почти 2 года украинские военные до сих пор пытаются им применение.
По информации журналистов издания, эти гибридные танки совмещают корпуса и башни советских танков Т-55 1950-х годов с современными израильскими системами управления огнем и классическим L7 105-millimeter main gun из Великобритании.
36-тонные четырехместные М-55С, поступившие в Украину в конце 2022 года, сформировали батальон, вошедший в состав 47-й механизированной бригады.
Военные бригады по стандартам НАТО проводили обучение на этих танках в течение осени и зимы.
Перед планируемым контрнаступлением ВСУ на юге Украины в 2023 году эти танки были модернизированы.
Представители Генштаба в Киеве передали 47-й бригаде 21 армейский танк Leopard 2A6 немецкого производства.
Танки М-55С направили менее приоритетной бригаде – вероятно, 67-й механизированной.
Что известно о дальнейшей судьбе танков М-55С на вооружении ВСУ
Отмечается, что 47-я бригада принимала участие в контрнаступлении на юге Украины в прошлом году и понесла многочисленные потери в личном составе и технике.
67-я бригада удерживала рубеж вокруг Кременной, потеряв один М-55С, очевидно, в результате артудара.
Осенью прошлого года украинское контрнаступление остановилось – и российская армия, почувствовав слабость и истощенность врага, немедленно начала собственное наступление. Через полгода россиянам удалось захватить – ценой огромных затрат – руины Авдеевки.
Как свидетельствуют фотографии проекта Militaryland, M-55S поступили в новую 5-ю танковую бригаду, которая является одной из немногих невредимых бригад, которые еще есть в резерве украинской армии.
Есть доказательства, что 5-я танковая бригада также имеет на вооружении несколько из примерно 200 40-тонных четырехместных Leopard 1A5. Leopard 1A5 имеет ту же пушку L7, что и M-55S.
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