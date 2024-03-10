Украина создала бригаду по гибридным танкам, полученным от Германии и Словении.

Что известно о бригаде гибридных танков ВСУ

Отмечается, что еще в апреле 2022 Словения передала Украине собственные старые танки М-55С в количестве 28 единиц.

Спустя почти 2 года украинские военные до сих пор пытаются им применение.

По информации журналистов издания, эти гибридные танки совмещают корпуса и башни советских танков Т-55 1950-х годов с современными израильскими системами управления огнем и классическим L7 105-millimeter main gun из Великобритании.

М-55С хороший танк - он имеет наилучшие средства управления огнем, чем большая часть русских танков, плюс броня, которая шириной 200 мм без добавления блоков динамической брони превосходит броню танков Leopard 1A5 германского производства. Но М-55С удивительный танк, говорится в материале издания. Поделиться

36-тонные четырехместные М-55С, поступившие в Украину в конце 2022 года, сформировали батальон, вошедший в состав 47-й механизированной бригады.

Военные бригады по стандартам НАТО проводили обучение на этих танках в течение осени и зимы.

Перед планируемым контрнаступлением ВСУ на юге Украины в 2023 году эти танки были модернизированы.

Представители Генштаба в Киеве передали 47-й бригаде 21 армейский танк Leopard 2A6 немецкого производства.

Танки М-55С направили менее приоритетной бригаде – вероятно, 67-й механизированной.

Что известно о дальнейшей судьбе танков М-55С на вооружении ВСУ

Отмечается, что 47-я бригада принимала участие в контрнаступлении на юге Украины в прошлом году и понесла многочисленные потери в личном составе и технике.

67-я бригада удерживала рубеж вокруг Кременной, потеряв один М-55С, очевидно, в результате артудара.

Осенью прошлого года украинское контрнаступление остановилось – и российская армия, почувствовав слабость и истощенность врага, немедленно начала собственное наступление. Через полгода россиянам удалось захватить – ценой огромных затрат – руины Авдеевки.

Теперь обе армии истощены. Поскольку боевые действия заканчиваются, и россияне, и украинцы пытаются восстановить свои силы, 27 уцелевших M-55S, очевидно, снова получают назначение, говорится в материале издания. Поделиться

Как свидетельствуют фотографии проекта Militaryland, M-55S поступили в новую 5-ю танковую бригаду, которая является одной из немногих невредимых бригад, которые еще есть в резерве украинской армии.

Есть доказательства, что 5-я танковая бригада также имеет на вооружении несколько из примерно 200 40-тонных четырехместных Leopard 1A5. Leopard 1A5 имеет ту же пушку L7, что и M-55S.