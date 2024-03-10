Украина создала бригаду из танков от Германии и Словении – Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

Украина создала бригаду из танков от Германии и Словении – Forbes

Танк М-55С
Читати українською
Источник:  Forbes

Украина создала бригаду по гибридным танкам, полученным от Германии и Словении.

Что известно о бригаде гибридных танков ВСУ

Отмечается, что еще в апреле 2022 Словения передала Украине собственные старые танки М-55С в количестве 28 единиц.

Спустя почти 2 года украинские военные до сих пор пытаются им применение.

По информации журналистов издания, эти гибридные танки совмещают корпуса и башни советских танков Т-55 1950-х годов с современными израильскими системами управления огнем и классическим L7 105-millimeter main gun из Великобритании.

М-55С хороший танк - он имеет наилучшие средства управления огнем, чем большая часть русских танков, плюс броня, которая шириной 200 мм без добавления блоков динамической брони превосходит броню танков Leopard 1A5 германского производства. Но М-55С удивительный танк, говорится в материале издания.

36-тонные четырехместные М-55С, поступившие в Украину в конце 2022 года, сформировали батальон, вошедший в состав 47-й механизированной бригады.

Военные бригады по стандартам НАТО проводили обучение на этих танках в течение осени и зимы.

Перед планируемым контрнаступлением ВСУ на юге Украины в 2023 году эти танки были модернизированы.

Представители Генштаба в Киеве передали 47-й бригаде 21 армейский танк Leopard 2A6 немецкого производства.

Танки М-55С направили менее приоритетной бригаде – вероятно, 67-й механизированной.

Что известно о дальнейшей судьбе танков М-55С на вооружении ВСУ

Отмечается, что 47-я бригада принимала участие в контрнаступлении на юге Украины в прошлом году и понесла многочисленные потери в личном составе и технике.

67-я бригада удерживала рубеж вокруг Кременной, потеряв один М-55С, очевидно, в результате артудара.

Осенью прошлого года украинское контрнаступление остановилось – и российская армия, почувствовав слабость и истощенность врага, немедленно начала собственное наступление. Через полгода россиянам удалось захватить – ценой огромных затрат – руины Авдеевки.

Теперь обе армии истощены. Поскольку боевые действия заканчиваются, и россияне, и украинцы пытаются восстановить свои силы, 27 уцелевших M-55S, очевидно, снова получают назначение, говорится в материале издания.

Как свидетельствуют фотографии проекта Militaryland, M-55S поступили в новую 5-ю танковую бригаду, которая является одной из немногих невредимых бригад, которые еще есть в резерве украинской армии.

Есть доказательства, что 5-я танковая бригада также имеет на вооружении несколько из примерно 200 40-тонных четырехместных Leopard 1A5. Leopard 1A5 имеет ту же пушку L7, что и M-55S.

Не думайте о 5-й танковой бригаде как о смешанной бригаде, скажем, с одним батальоном М-55С и двумя батальонами Leopard 1A5. Подумайте о ней, как о бригаде с тремя батальонами мобильных пушек L7, которые стреляют одинаковыми боеприпасами, – подчеркивают авторы издания.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российской Казани вспыхнуло танковое командное училище – видео
Училище
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 900 солдат РФ, 53 артсистемы и 6 танков
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты раскрыли неожиданную правду о "производстве" Россией новых танков
танк РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?