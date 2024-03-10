Україна створила бригаду з гібридних танків, отриманих від Німеччини та Словенії.
Що відомо про бригаду гібридних танків ЗСУ
Зазначається, що ще у квітні 2022 року Словенія передала Україні власні старі танки М-55С у кількості 28 одиниць.
Майже через 2 роки українські військові досі намагаються їм застосування.
За інформацією журналістів видання, ці гібридні танки поєднують корпуси та башти радянських танків Т-55 1950-х років із сучасними ізраїльськими системами керування вогнем і класичним L7 105- millimeter main gun з Великої Британії.
36-тонні чотиримісні М-55С, що надійшли до України наприкінці 2022 року, сформували батальйон, який увійшов до складу 47-ї механізованої бригади.
Військові бригади за стандартами НАТО проводили навчання на цих танках протягом осені та зими.
Перед запланованим контрнаступом ЗСУ на півдні України у 2023 році ці танки було модернізовано.
Представники Генштабу у Києві передали 47-й бригаді 21 армійський танк Leopard 2A6 німецького виробництва.
Танки М-55С направили менш пріоритетній бригаді - ймовірно, 67-й механізованій.
Що відомо про подальшу долю танків М-55С на озброєнні ЗСУ
Зазначається, що 47-ма бригада брала участь у контрнаступі на півдні України минулого року та зазнала численних втрат у особовому складі та техніці.
67-ма бригада утримувала рубіж навколо Кремінної, втративши один М-55С, очевидно, внаслідок артудару.
Восени минулого року український контрнаступ зупинився - і російська армія, відчувши слабкість і виснаженість ворога, негайно розпочала власний наступ. Через півроку росіянам вдалося захопити - ціною величезних витрат - руїни Авдіївки.
Як свідчать фотографії проекту Militaryland, M-55S надійшли до нової 5-ї танкової бригади, яка є одна з небагатьох неушкоджених бригад, які ще є в резерві української армії.
Є докази, що 5-та танкова бригада також має на озброєнні кілька з приблизно 200 40-тонних чотиримісних Leopard 1A5. Leopard 1A5 має таку ж гармату L7, що й M-55S.
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