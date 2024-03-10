Україна створила бригаду з танків від Німеччини та Словенії – Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна створила бригаду з танків від Німеччини та Словенії – Forbes

Танк М-55С
Джерело:  Forbes

Україна створила бригаду з гібридних танків, отриманих від Німеччини та Словенії.

Що відомо про бригаду гібридних танків ЗСУ

Зазначається, що ще у квітні 2022 року Словенія передала Україні власні старі танки М-55С у кількості 28 одиниць.

Майже через 2 роки українські військові досі намагаються їм застосування.

За інформацією журналістів видання, ці гібридні танки поєднують корпуси та башти радянських танків Т-55 1950-х років із сучасними ізраїльськими системами керування вогнем і класичним L7 105- millimeter main gun з Великої Британії.

М-55С непоганий танк - він має кращі засоби керування вогнем, ніж більшість російських танків, плюс броня, яка завтовшки 200 міліметрів без додавання блоків динамічної броні перевершує броню танків Leopard 1A5 німецького виробництва. Але М-55С дивний танк, - йдеться у матеріалі видання.

36-тонні чотиримісні М-55С, що надійшли до України наприкінці 2022 року, сформували батальйон, який увійшов до складу 47-ї механізованої бригади.

Військові бригади за стандартами НАТО проводили навчання на цих танках протягом осені та зими.

Перед запланованим контрнаступом ЗСУ на півдні України у 2023 році ці танки було модернізовано.

Представники Генштабу у Києві передали 47-й бригаді 21 армійський танк Leopard 2A6 німецького виробництва.

Танки М-55С направили менш пріоритетній бригаді - ймовірно, 67-й механізованій.

Що відомо про подальшу долю танків М-55С на озброєнні ЗСУ

Зазначається, що 47-ма бригада брала участь у контрнаступі на півдні України минулого року та зазнала численних втрат у особовому складі та техніці.

67-ма бригада утримувала рубіж навколо Кремінної, втративши один М-55С, очевидно, внаслідок артудару.

Восени минулого року український контрнаступ зупинився - і російська армія, відчувши слабкість і виснаженість ворога, негайно розпочала власний наступ. Через півроку росіянам вдалося захопити - ціною величезних витрат - руїни Авдіївки.

Тепер обидві армії виснажені. Оскільки бойові дії закінчуються, і росіяни, і українці намагаються відновити свої сили, 27 уцілілих M-55S, очевидно, знову отримують призначення, - йдеться у матеріалі видання.

Як свідчать фотографії проекту Militaryland, M-55S надійшли до нової 5-ї танкової бригади, яка є одна з небагатьох неушкоджених бригад, які ще є в резерві української армії.

Є докази, що 5-та танкова бригада також має на озброєнні кілька з приблизно 200 40-тонних чотиримісних Leopard 1A5. Leopard 1A5 має таку ж гармату L7, що й M-55S.

Не думайте про 5-ту танкову бригаду як про змішану бригаду, скажімо, з одним батальйоном М-55С і двома батальйонами Leopard 1A5. Подумайте про неї, як про бригаду з трьома батальйонами мобільних гармат L7, які стріляють однаковими боєприпасами, - підкреслюють автори видання.

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