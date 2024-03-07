У російській Казані спалахнуло танкове командне училище — відео
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У російській Казані спалахнуло танкове командне училище — відео

Училище
Джерело:  online.ua

У Казані горить найвище танкове командне училище. Епіцентром вогню стали казарми.

Що відомо про пожежу танкового училища в Казані

Як повідомляють росЗМІ, на території училища горять казарми, вогонь переходить на покрівлю.

Пожежі присвоєно другий ранг займання. На місці працюють пожежники, — пишуть у Telegram-каналі.

При цьому спалах у вищому танковому командному училищі в Казані нібито вже локалізовано на площі в 120 кв. м.

Проведено евакуацію, постраждалих немає. Пожежники продовжують гасити казарми на Оренбурзькому тракті, уточнюється в повідомленні.

Судячи з кадрів очевидців, вогонь перейшов із другого поверху будівлі на дах.

Серед випускників училища генерал армії РФ Герасимов Валерій Васильович, генерал-полковники Ачалов Владислав Олексійович, Трошев Геннадій Миколайович, Баранов Валерій Петрович, Потапов Володимир Якович, генерал-майор Тагір Кусімов та багато інших.

Що відомо про пожежі на території РФ

Зазначимо, що пожежі на військових об'єктах РФ, зокрема казармах, трапляються не вперше.

Так, у грудні 2021 року в Новій Москві (РФ) сталася пожежа на території військової частини. Тоді горіли два поверхи казарми.

Також у грудні 2022 року в тимчасово окупованому Криму спалахнули казарми, де розміщувалися мобілізовані росіяни. Пізніше кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал цих казарм із мобілізованим 

Раніше повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ горіла військова частина. Площа пожежі сягала 300 кв. м.

Також  у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горів склад. Площа пожежі склала 800 кв м.

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