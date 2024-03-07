В российской Казани вспыхнуло танковое командное училище – видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российской Казани вспыхнуло танковое командное училище – видео

Училище
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Источник:  online.ua

В Казани горит высшее танковое командное училище. Эпицентром огня стали казармы.

Что известно о пожаре танкового училища в Казани

Как сообщают росСМИ, на территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю.

Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные, — пишут в Telegram-канале.

При этом вспышка в высшем танковом командном училище в Казани якобы уже локализована на площади в 120 кв. м.

Проведена эвакуация, пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить казармы на Оренбургском тракте, уточняется в сообщении.

Судя по кадрам очевидцев, огонь перешел со второго этажа здания на крышу.

Среди выпускников училища генерал армии РФ Герасимов Валерий Васильевич, генерал-полковники Ачалов Владислав Алексеевич, Трошев Геннадий Николаевич, Баранов Валерий Петрович, Потапов Владимир Яковлевич, генерал-майор Тагир Кусимов и многие другие.

Что известно о пожарах на территории РФ

Отметим, что пожары на военных объектах РФ, в том числе казармах, происходят не в первый раз.

Так, в декабре 2021 года в Новой Москве произошел пожар на территории воинской части. Тогда горели два этажа казармы.

Также в декабре 2022 года во временно оккупированном Крыму вспыхнули казармы, где размещались мобилизованные россияне. Позже крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог этих казарм с мобилизованным

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае РФ горела военная часть. Площадь пожара достигала 300 кв. м.

Также в российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар, горел склад. Площадь пожара составила 800 кв.

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