Украина создала собственную КАБ — видео
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Технологии
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Украина создала собственную КАБ — видео

Что известно об украинской КАБ
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Источник:  Defense Express

Как сообщает Defense Express, украинское конструкторское бюро "Медоид" производит разработку украинского аналога российского комплекта УМПК, так называемой корректируемой авиационной бомбы (КАБ).

Что известно об украинской КАБ

Отечественный аналог российских КАБов по состоянию на сегодняшний день уже летает на 60 км, а будет на 80 км.

Чтобы это произошло — нужны средства для ускорения работ.

Defense Express получил от разработчика, с разрешением на опубликование, видео с этих испытаний, когда украинский КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Разработчики откровенно признались, что де-факто повторили внешний вид российского УМПК, чтобы не тратить драгоценное время.

Несмотря на это, он отличается, поскольку есть конкретная цель — получить большую точность.

С комментарием по этому поводу выступил представитель КБ "Медоид" Олег Вострых:

Модуль планирования и управления под 500-кг бомбу — собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются в бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия.

Что важно понимать, недавно произошли испытательные сбросы с Су-24 — пока с горизонтального полета. Результаты — положительные.

Стоимость одной такой КАБ — около 1 200 000 гривен.

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