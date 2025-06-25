Украина создала собственную КАБ — видео

Как сообщает Defense Express, украинское конструкторское бюро "Медоид" производит разработку украинского аналога российского комплекта УМПК, так называемой корректируемой авиационной бомбы (КАБ).
Что известно об украинской КАБ
Отечественный аналог российских КАБов по состоянию на сегодняшний день уже летает на 60 км, а будет на 80 км.
Чтобы это произошло — нужны средства для ускорения работ.
Разработчики откровенно признались, что де-факто повторили внешний вид российского УМПК, чтобы не тратить драгоценное время.
Несмотря на это, он отличается, поскольку есть конкретная цель — получить большую точность.
С комментарием по этому поводу выступил представитель КБ "Медоид" Олег Вострых:
Что важно понимать, недавно произошли испытательные сбросы с Су-24 — пока с горизонтального полета. Результаты — положительные.
Стоимость одной такой КАБ — около 1 200 000 гривен.
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