Украина за считанные дни поразила около 100 районов сосредоточения армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новых успехах Сил обороны Украины на поле боя и за его пределами. Как оказалось, украинские воины поражают все больше вражеских целей.

Что известно о новых успехах ВСУ

По словам Александра Сырского, активно работают украинские авиации и РВиА.

Главнокомандующий ВСУ обращает внимание на то, что впечатляющих результатов удалось достичь всего лишь за неделю — с 19 по 25 июня.

Именно за этот период авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 99 районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники, складов боеприпасов, пунктов управления и других важных целей.

Благодарю наших воинов за высокую эффективность. Борьба продолжается. Слава Украине! Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, главком показал впечатляющие кадры работы украинских воинов:

Как отметил Александр Сырский, одна из ключевых задач — уничтожение пехоты армии РФ еще на подступах к нашим позициям.