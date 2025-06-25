Украина за считанные дни поразила около 100 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина за считанные дни поразила около 100 районов сосредоточения армии РФ

Александр Сырский
Что известно о новых успехах ВСУ
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новых успехах Сил обороны Украины на поле боя и за его пределами. Как оказалось, украинские воины поражают все больше вражеских целей.

Главные тезисы

  • Главнокомандующий ВСУ отметил высокую эффективность украинских войск в борьбе против оккупантов.
  • Силам обороны Украины удалось уничтожить 7440 окупантов в течение последней недели.

Что известно о новых успехах ВСУ

По словам Александра Сырского, активно работают украинские авиации и РВиА.

Главнокомандующий ВСУ обращает внимание на то, что впечатляющих результатов удалось достичь всего лишь за неделю — с 19 по 25 июня.

Именно за этот период авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 99 районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники, складов боеприпасов, пунктов управления и других важных целей.

Благодарю наших воинов за высокую эффективность. Борьба продолжается. Слава Украине!

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, главком показал впечатляющие кадры работы украинских воинов:

Как отметил Александр Сырский, одна из ключевых задач — уничтожение пехоты армии РФ еще на подступах к нашим позициям.

Что важно понимать, только за последнюю неделю Силы обороны Украины ликвидировали 7440 оккупантов.

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