Украина за считанные дни поразила около 100 районов сосредоточения армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новых успехах Сил обороны Украины на поле боя и за его пределами. Как оказалось, украинские воины поражают все больше вражеских целей.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ отметил высокую эффективность украинских войск в борьбе против оккупантов.
- Силам обороны Украины удалось уничтожить 7440 окупантов в течение последней недели.
Что известно о новых успехах ВСУ
По словам Александра Сырского, активно работают украинские авиации и РВиА.
Главнокомандующий ВСУ обращает внимание на то, что впечатляющих результатов удалось достичь всего лишь за неделю — с 19 по 25 июня.
Именно за этот период авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 99 районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники, складов боеприпасов, пунктов управления и других важных целей.
Кроме того, главком показал впечатляющие кадры работы украинских воинов:
Как отметил Александр Сырский, одна из ключевых задач — уничтожение пехоты армии РФ еще на подступах к нашим позициям.
Что важно понимать, только за последнюю неделю Силы обороны Украины ликвидировали 7440 оккупантов.
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