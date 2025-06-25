Україна за лічені дні уразила близько 100 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна за лічені дні уразила близько 100 районів зосередження армії РФ

Олександр Сирський
ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про нові успіхи Сил оборони України на полі бою та поза його межами. Як виявилося, українські воїни вражають дедалі більше ворожих цілей.

Головні тези:

  • Головнокомандувач ЗСУ відзначив високу ефективність українських військ у боротьбі проти окупантів.
  • Силам оборони України вдалося знищити 7 440 окупантів протягом останнього тижня.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ

За словами Олександра Сирського, активно працюють українські авіація та РВіА.

Головнокомандувач ЗСУ звертає увагу на те, що вражаючих результатів вдалося досягти лише за тиждень — з 19 по 25 червня.

Саме за цей період авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 99 районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки, складів боєприпасів, пунктів управління та інших важливих цілей.

Дякую нашим воїнам за високу ефективність. Боротьба триває. Слава Україні!

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, головком показав вражаючі кадри роботи українських воїнів:

Як зазначив Олександр Сирський, одне з ключових завдань — знищення піхоти армії РФ ще на підступах до наших позицій.

Що важливо розуміти, лише за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів.

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