Україна створила власну КАБ — відео
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Технології
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Україна створила власну КАБ — відео

Що відомо про українську КАБ
Джерело:  Defense Express

Як повідомляє Defense Express, українське конструкторське бюро "Медоїд" проводить розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званої керованої авіаційної бомби (КАБ).

Головні тези:

  • Вартість однієї української КАБ становить близько 1 200 000 гривень.
  • Результати перших випробувань підтверджують її ефективність.

Що відомо про українську КАБ

Вітчизняний аналог російських КАБів станом на сьогодні вже літає на 60 км, а буде на 80 км.

Щоб це сталося — потрібні кошти для прискорення робіт.

Defense Express отримав від розробника, із дозволом на опублікування, відео з цих випробувань, коли український КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Розробники відверто зізналися, що де-факто повторили зовнішній вигляд російського УМПК, щоб не витрачати дорогоцінний час.

Попри це, всередині він відрізняється, оскільки є конкретна мета — отримати більшу точність.

З коментарем з цього приводу виступив представник КБ "Медоїд" Олег Вострих:

Модуль планування та управління під 500-кг бомбу — власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства.

Що важливо розуміти, нещодавно відбулися випробувальні скиди з Су-24 — поки з горизонтального польоту. Результати — позитивні.

Вартість однієї такої КАБ — близько 1 200 000 гривень.

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