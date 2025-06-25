Україна створила власну КАБ — відео

Як повідомляє Defense Express, українське конструкторське бюро "Медоїд" проводить розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званої керованої авіаційної бомби (КАБ).
Головні тези:
- Вартість однієї української КАБ становить близько 1 200 000 гривень.
- Результати перших випробувань підтверджують її ефективність.
Що відомо про українську КАБ
Вітчизняний аналог російських КАБів станом на сьогодні вже літає на 60 км, а буде на 80 км.
Щоб це сталося — потрібні кошти для прискорення робіт.
Розробники відверто зізналися, що де-факто повторили зовнішній вигляд російського УМПК, щоб не витрачати дорогоцінний час.
Попри це, всередині він відрізняється, оскільки є конкретна мета — отримати більшу точність.
З коментарем з цього приводу виступив представник КБ "Медоїд" Олег Вострих:
Що важливо розуміти, нещодавно відбулися випробувальні скиди з Су-24 — поки з горизонтального польоту. Результати — позитивні.
Вартість однієї такої КАБ — близько 1 200 000 гривень.
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