Україна створила власну КАБ — відео

Як повідомляє Defense Express, українське конструкторське бюро "Медоїд" проводить розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званої керованої авіаційної бомби (КАБ).

Що відомо про українську КАБ

Вітчизняний аналог російських КАБів станом на сьогодні вже літає на 60 км, а буде на 80 км.

Щоб це сталося — потрібні кошти для прискорення робіт.

Defense Express отримав від розробника, із дозволом на опублікування, відео з цих випробувань, коли український КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту. Поширити

Розробники відверто зізналися, що де-факто повторили зовнішній вигляд російського УМПК, щоб не витрачати дорогоцінний час.

Попри це, всередині він відрізняється, оскільки є конкретна мета — отримати більшу точність.

З коментарем з цього приводу виступив представник КБ "Медоїд" Олег Вострих:

Модуль планування та управління під 500-кг бомбу — власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно відбулися випробувальні скиди з Су-24 — поки з горизонтального польоту. Результати — позитивні.