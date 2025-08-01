Украина спасла еще одну группу детей с ВОТ

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще четырех украинских детей с временно оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Инициатива Bring Kids Back UA помогла вернуть еще четырех украинских детей с временно оккупированных территорий, предоставив им поддержку и возможность нового начала в безопасности.
- Дети, пережившие ужасы войны, получают психологическую помощь, комфортное жилье, гуманитарную помощь и реальные шансы на лучшее будущее благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий
Еще одну группу украинских детей удалось спасти из российской оккупации на прошлой неделе!
Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.
15-летняя Мария почти всю жизнь сопротивлялась оккупантам: ходила в вышиванке в русскую школу, спорила с учителями. За это одноклассники обзывали ее «укропкой», травили и избивали, а учителя писали доносы и угрожали маме лишением родительских прав. Единственное, что помогало Марии держаться, танцы.
Семье 4-летней Миланы и 8-летнего Саши постоянно угрожали отобрать детей, если те не пойдут в российскую школу.
17-летний Семен решил не ждать совершеннолетия и бежать из оккупации во избежание призыва в российскую армию, особенно после того, как его одноклассников начали призывать в российскую армию. Уже несколько его одноклассников попали в ловушку: их заставили вступить в ряды русской армии. Да и к нему домой уже приходил представитель военкомата, угрожали штрафом за неявку по повестке, а затем расправой.
К счастью, теперь эти дети и их семьи в безопасности окружены теплом и заботой в центре «Надежды и восстановления».
Каждый спасенный получает психологическую поддержку, комфортное временное жилье и гуманитарные и продуктовые наборы, помощь с документами и реальные возможности нового старта. Здесь люди не просто восстанавливаются, они оживают, мечтают и строят планы на будущее.
Чтобы узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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