Украина спасла еще одну группу детей с ВОТ

Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще одну группу украинских детей удалось спасти из российской оккупации на прошлой неделе!

Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Они снова в безопасности благодаря нашей команде Save Ukraine и при поддержке всех партнеров, объединивших усилия в инициативе Bring Kids Back UA. Эти дети пережили ужасы войны, потери, унижение и страх. Николай Кулеба Руководитель организации Save Ukraine

15-летняя Мария почти всю жизнь сопротивлялась оккупантам: ходила в вышиванке в русскую школу, спорила с учителями. За это одноклассники обзывали ее «укропкой», травили и избивали, а учителя писали доносы и угрожали маме лишением родительских прав. Единственное, что помогало Марии держаться, танцы.

Семье 4-летней Миланы и 8-летнего Саши постоянно угрожали отобрать детей, если те не пойдут в российскую школу.

17-летний Семен решил не ждать совершеннолетия и бежать из оккупации во избежание призыва в российскую армию, особенно после того, как его одноклассников начали призывать в российскую армию. Уже несколько его одноклассников попали в ловушку: их заставили вступить в ряды русской армии. Да и к нему домой уже приходил представитель военкомата, угрожали штрафом за неявку по повестке, а затем расправой.

15-летнюю Лину допрашивали 6 часов подряд за проукраинский комментарий в соцсетях, отобрали телефон и угрожали местной полицией. После этого девушка боялась, что за ней следят, боялась попасть в русский лагерь "отдыха". Поделиться

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К счастью, теперь эти дети и их семьи в безопасности окружены теплом и заботой в центре «Надежды и восстановления».

Каждый спасенный получает психологическую поддержку, комфортное временное жилье и гуманитарные и продуктовые наборы, помощь с документами и реальные возможности нового старта. Здесь люди не просто восстанавливаются, они оживают, мечтают и строят планы на будущее.

Чтобы узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.