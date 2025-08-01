Украина спасла еще одну группу детей с ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла еще одну группу детей с ВОТ

дети
Read in English
Читати українською
Источник:  Save Ukraine

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще четырех украинских детей с временно оккупированных территорий.

Главные тезисы

  • Инициатива Bring Kids Back UA помогла вернуть еще четырех украинских детей с временно оккупированных территорий, предоставив им поддержку и возможность нового начала в безопасности.
  • Дети, пережившие ужасы войны, получают психологическую помощь, комфортное жилье, гуманитарную помощь и реальные шансы на лучшее будущее благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще одну группу украинских детей удалось спасти из российской оккупации на прошлой неделе!

Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Они снова в безопасности благодаря нашей команде Save Ukraine и при поддержке всех партнеров, объединивших усилия в инициативе Bring Kids Back UA. Эти дети пережили ужасы войны, потери, унижение и страх.

Николай Кулеба

Николай Кулеба

Руководитель организации Save Ukraine

15-летняя Мария почти всю жизнь сопротивлялась оккупантам: ходила в вышиванке в русскую школу, спорила с учителями. За это одноклассники обзывали ее «укропкой», травили и избивали, а учителя писали доносы и угрожали маме лишением родительских прав. Единственное, что помогало Марии держаться, танцы.

Семье 4-летней Миланы и 8-летнего Саши постоянно угрожали отобрать детей, если те не пойдут в российскую школу.

17-летний Семен решил не ждать совершеннолетия и бежать из оккупации во избежание призыва в российскую армию, особенно после того, как его одноклассников начали призывать в российскую армию. Уже несколько его одноклассников попали в ловушку: их заставили вступить в ряды русской армии. Да и к нему домой уже приходил представитель военкомата, угрожали штрафом за неявку по повестке, а затем расправой.

15-летнюю Лину допрашивали 6 часов подряд за проукраинский комментарий в соцсетях, отобрали телефон и угрожали местной полицией. После этого девушка боялась, что за ней следят, боялась попасть в русский лагерь "отдыха".

К счастью, теперь эти дети и их семьи в безопасности окружены теплом и заботой в центре «Надежды и восстановления».

Каждый спасенный получает психологическую поддержку, комфортное временное жилье и гуманитарные и продуктовые наборы, помощь с документами и реальные возможности нового старта. Здесь люди не просто восстанавливаются, они оживают, мечтают и строят планы на будущее.

Чтобы узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще одну группу детей с ВОТ
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще троих детей из ВОТ и России
Bring Kids Back UA
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?