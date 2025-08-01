Україна врятувала ще одну групу дітей з ТОТ

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Головні тези:
- Ініціатива Bring Kids Back UA допомогла врятувати ще чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.
- Діти пережили жахи війни, приниження та страх, але тепер отримали підтримку та можливість нового початку в безпеці.
- Врятовані отримують психологічну підтримку, комфортне житло, гуманітарну допомогу та реальні можливості для нового старту.
Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Ще одну групу українських дітей вдалося врятувати з російської окупації минулого тижня!
Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.
15-річна Марія майже все життя чинила опір окупантам: ходила у вишиванці до російської школи, сперечалася з учителями. За це однокласники обзивали її «укропкою», цькували й били, а вчителі писали доноси й погрожували мамі позбавленням батьківських прав. Єдине, що допомагало Марії триматися — танці.
Родині 4-річної Мілани та 8-річного Сашка постійно погрожували відібрати дітей, якщо ті не підуть до російської школи. Маму змусили оформити російські документи, бабусю допитували на детекторі брехні, а для Мілани з інвалідністю було майже неможливо знайти необхідні ліки.
17-річний Семен вирішив не чекати повноліття і тікати з окупації, щоб уникнути призову в російську армію, особливо після того, як його однокласників почали призивати в російську армію. Вже кілька його однокласників потрапили у цю пастку: їх змусили вступити до лав російської армії. Та й до нього додому вже приходив представник військкомату, погрожували штрафом за неявку за повісткою, а потім розправою.
На щастя, тепер ці діти та їхні родини у безпеці, оточені теплом і турботою у центрі «Надії та відновлення».
Кожен врятований отримує психологічну підтримку, комфортне тимчасове житло та гуманітарні та продуктові набори, допомогу з документами та реальні можливості для нового старту. Тут люди не просто відновлюються — вони оживають, мріють та будують плани на майбутнє.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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