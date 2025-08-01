Україна врятувала ще одну групу дітей з ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала ще одну групу дітей з ТОТ

діти
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Джерело:  Save Ukraine

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Головні тези:

  • Ініціатива Bring Kids Back UA допомогла врятувати ще чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.
  • Діти пережили жахи війни, приниження та страх, але тепер отримали підтримку та можливість нового початку в безпеці.
  • Врятовані отримують психологічну підтримку, комфортне житло, гуманітарну допомогу та реальні можливості для нового старту.

Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Ще одну групу українських дітей вдалося врятувати з російської окупації минулого тижня!

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Вони знову в безпеці — завдяки нашій команді Save Ukraine та за підтримки всіх партнерів, які обʼєднали зусилля в ініціативі Bring Kids Back UA. Ці діти пережили жахи війни, втрати, приниження й страх.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Керівник організації Save Ukraine

15-річна Марія майже все життя чинила опір окупантам: ходила у вишиванці до російської школи, сперечалася з учителями. За це однокласники обзивали її «укропкою», цькували й били, а вчителі писали доноси й погрожували мамі позбавленням батьківських прав. Єдине, що допомагало Марії триматися — танці.

Родині 4-річної Мілани та 8-річного Сашка постійно погрожували відібрати дітей, якщо ті не підуть до російської школи. Маму змусили оформити російські документи, бабусю допитували на детекторі брехні, а для Мілани з інвалідністю було майже неможливо знайти необхідні ліки.

17-річний Семен вирішив не чекати повноліття і тікати з окупації, щоб уникнути призову в російську армію, особливо після того, як його однокласників почали призивати в російську армію. Вже кілька його однокласників потрапили у цю пастку: їх змусили вступити до лав російської армії. Та й до нього додому вже приходив представник військкомату, погрожували штрафом за неявку за повісткою, а потім розправою.

15-річну Ліну допитували 6 годин поспіль за проукраїнський коментар у соцмережах, відібрали телефон і погрожували місцевою «поліцією». Після того дівчина боялася, що за нею стежать, боялася потрапити в російський табір “відпочинку”.

На щастя, тепер ці діти та їхні родини у безпеці, оточені теплом і турботою у центрі «Надії та відновлення».

Кожен врятований отримує психологічну підтримку, комфортне тимчасове житло та гуманітарні та продуктові набори, допомогу з документами та реальні можливості для нового старту. Тут люди не просто відновлюються — вони оживають, мріють та будують плани на майбутнє.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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Україна повернула ще одну групу дітей з ТОТ
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
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Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
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Україна повернула ще трьох дітей з ТОТ і Росії
Bring Kids Back UA
діти

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