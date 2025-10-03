Украина спасла из ВОТ еще более 20 детей

22 украинских детей и подростков на прошлой неделе спасли из оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Save Ukraine и других партнеров.

22 детей вернули из ВОТ в Украину

Эти дети прошли через страх, давление, унижение — и сегодня, наконец, в безопасности. Среди спасенных:

10-летний Дамир, которого заставляли учиться в российской школе, угрожая отправить его на обследование в оккупированный Крым и поставить вымышленный психиатрический диагноз. Мама мальчика получила ранения после обстрела их дома, а также вынуждена была заплатить штраф за фото в соцсетях.

16-летний Назар и его младший брат Захар стали изгнанниками в своей деревне, потому что их родители-учителя отказались работать в русской школе и брать российские паспорта. Семья держалась до последнего, пока к ним домой не пришли представители «службы по делам детей» с полицией. Они составили на отца ребят протокол за то, что дети не посещали школу, и вызвали на так называемую комиссию для рассмотрения обвинения.

14-летняя Оливия вынуждена была учиться в русской школе, где ее травили сверстники и называли "хохлушкой". Когда в семье родился младший братик Матвей, мама девушки вынуждена была оформить на всех российские документы. Но как только сын подрос, семья решилась на бегство.

Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают психологическую поддержку, помощь с документами, крышу над головой и необходимую заботу.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: