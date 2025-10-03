Украина спасла из ВОТ еще более 20 детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла из ВОТ еще более 20 детей

Bring Kids Back UA
дети
Read in English
Читати українською

22 украинских детей и подростков на прошлой неделе спасли из оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Save Ukraine и других партнеров.

Главные тезисы

  • В рамках инициативы Bring Kids Back UA 22 украинских детей и подростков были спасены из оккупации.
  • Дети пережили страх, давление и унижение, и сегодня они находятся в безопасности с поддержкой и уходом.
  • Некоторые дети стали изгнанниками из своих деревень из-за отказа от русских школ и паспортов, но благодаря усилиям спасителей вернулись в Украину.

22 детей вернули из ВОТ в Украину

Эти дети прошли через страх, давление, унижение — и сегодня, наконец, в безопасности. Среди спасенных:

  • 10-летний Дамир, которого заставляли учиться в российской школе, угрожая отправить его на обследование в оккупированный Крым и поставить вымышленный психиатрический диагноз. Мама мальчика получила ранения после обстрела их дома, а также вынуждена была заплатить штраф за фото в соцсетях.

  • 16-летний Назар и его младший брат Захар стали изгнанниками в своей деревне, потому что их родители-учителя отказались работать в русской школе и брать российские паспорта. Семья держалась до последнего, пока к ним домой не пришли представители «службы по делам детей» с полицией. Они составили на отца ребят протокол за то, что дети не посещали школу, и вызвали на так называемую комиссию для рассмотрения обвинения.

  • 14-летняя Оливия вынуждена была учиться в русской школе, где ее травили сверстники и называли "хохлушкой". Когда в семье родился младший братик Матвей, мама девушки вынуждена была оформить на всех российские документы. Но как только сын подрос, семья решилась на бегство.

Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают психологическую поддержку, помощь с документами, крышу над головой и необходимую заботу.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

