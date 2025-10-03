Україна врятувала з ТОТ ще понад 20 дітей

22 українських дітей та підлітків минулого тижня врятували з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Save Ukraine та інших партнерів.

22 дітей повернули з ТОТ до України

Ці діти пройшли через страх, тиск, приниження — і сьогодні нарешті в безпеці. Серед врятованих:

10-річний Дамір, якого змушували навчатися у російській школі, погрожуючи відправити його на «обстеження» в окупований Крим і поставити вигаданий психіатричний діагноз. Мама хлопчика отримала поранення після обстрілу їхнього будинку, а також змушена була сплатити штраф за фото у соцмережах.

16-річний Назар і його молодший брат Захар стали вигнанцями у своєму селі, бо їхні батьки-вчителі відмовилися працювати в російській школі та брати російські паспорти. Родина трималася до останнього, аж поки до них додому не прийшли представники «служби у справах дітей» з поліцією. Вони склали на батька хлопців протокол за те, що діти не відвідували школу, та викликали на так звану “комісію” для розгляду обвинувачення.

14-річна Олівія змушена була навчатися в російській школі, де її цькували однолітки й називали «хохлушкою». Коли в родині народився молодший братик Матвій, мама дівчини змушена була оформити на всіх російські документи. Але щойно син підріс, родина наважилася на втечу.

Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, дах над головою й необхідну турботу.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: