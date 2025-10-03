Україна врятувала з ТОТ ще понад 20 дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала з ТОТ ще понад 20 дітей

Bring Kids Back UA
діти
Read in English

22 українських дітей та підлітків минулого тижня врятували з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Save Ukraine та інших партнерів.

Головні тези:

  • Україна врятувала 22 дітей від окупації завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
  • Діти пережили страх, тиск та приниження, але тепер на безпеці з підтримкою та доглядом.
  • Деякі діти стали вигнанцями у своєму селі через відмову від російської школи і паспортів.

22 дітей повернули з ТОТ до України

Ці діти пройшли через страх, тиск, приниження — і сьогодні нарешті в безпеці. Серед врятованих:

  • 10-річний Дамір, якого змушували навчатися у російській школі, погрожуючи відправити його на «обстеження» в окупований Крим і поставити вигаданий психіатричний діагноз. Мама хлопчика отримала поранення після обстрілу їхнього будинку, а також змушена була сплатити штраф за фото у соцмережах.

  • 16-річний Назар і його молодший брат Захар стали вигнанцями у своєму селі, бо їхні батьки-вчителі відмовилися працювати в російській школі та брати російські паспорти. Родина трималася до останнього, аж поки до них додому не прийшли представники «служби у справах дітей» з поліцією. Вони склали на батька хлопців протокол за те, що діти не відвідували школу, та викликали на так звану “комісію” для розгляду обвинувачення.

  • 14-річна Олівія змушена була навчатися в російській школі, де її цькували однолітки й називали «хохлушкою». Коли в родині народився молодший братик Матвій, мама дівчини змушена була оформити на всіх російські документи. Але щойно син підріс, родина наважилася на втечу.

Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, дах над головою й необхідну турботу.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 16 дітей з тимчасово окупованих РФ територій
Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула трьох підлітків з тимчасово окупованих РФ територій
Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула трьох юнаків з ТОТ — хто допоміг
Bring Kids Back UA
діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?