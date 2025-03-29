Украина способна производить 5 млн дронов в год — что известно
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Технологии
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Украина способна производить 5 млн дронов в год — что известно

дроны
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Источник:  online.ua

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине появилось более 150 производителей FPV-дронов. Почти половина вооружения на фронте – украинского производства.

Главные тезисы

  • Украина находится на пике производства FPV-дронов с более чем 150 производителями в стране.
  • Около 50% вооружения на украинском фронте является продукцией отечественных производителей.
  • Согласно советнику президента, дроны стали ключевым элементом в современных войнах, причем 85% огневых ударов на фронте происходят из-за них.

Украина способна производить 5 млн дронов в год

Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в разговоре с Сергеем Жаданом "Сценарий парада на Красной площади" на Радио Хартия.

У нас фактически первая мировая дроновная война, — отметил Камышин.

По его словам, 85% всех огневых поражений на фронте являются следствием работы дронов.

Камышин также подтвердил, что за годы вторжения Украине удалось обогнать Россию по темпам производства беспилотников.

По его словам, один из отечественных производителей способен производить по 4000 FPV-дронов в сутки.

В стране более 150 производителей (FPV-дронов), — добавил Камышин.

Он также отметил, что потенциально Украина способна производить 5 млн FPV-дронов в год.

Приближаемся, что половина того, чем мы воюем на фронте, произведено в Украине.

Александр Камышин

Александр Камышин

Советник президента Украины по стратегическим вопросам

По его словам, в прошлом году из-за нехватки финансирования украинские производители произвели более 2 миллионов единиц дронов.

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