Украина способна производить 5 млн дронов в год — что известно

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине появилось более 150 производителей FPV-дронов. Почти половина вооружения на фронте – украинского производства.
Главные тезисы
- Украина находится на пике производства FPV-дронов с более чем 150 производителями в стране.
- Около 50% вооружения на украинском фронте является продукцией отечественных производителей.
- Согласно советнику президента, дроны стали ключевым элементом в современных войнах, причем 85% огневых ударов на фронте происходят из-за них.
Украина способна производить 5 млн дронов в год
Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в разговоре с Сергеем Жаданом "Сценарий парада на Красной площади" на Радио Хартия.
У нас фактически первая мировая дроновная война, — отметил Камышин.
По его словам, 85% всех огневых поражений на фронте являются следствием работы дронов.
По его словам, один из отечественных производителей способен производить по 4000 FPV-дронов в сутки.
В стране более 150 производителей (FPV-дронов), — добавил Камышин.
Он также отметил, что потенциально Украина способна производить 5 млн FPV-дронов в год.
По его словам, в прошлом году из-за нехватки финансирования украинские производители произвели более 2 миллионов единиц дронов.
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