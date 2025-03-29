Украина способна производить 5 млн дронов в год — что известно

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине появилось более 150 производителей FPV-дронов. Почти половина вооружения на фронте – украинского производства.

Украина способна производить 5 млн дронов в год

Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в разговоре с Сергеем Жаданом "Сценарий парада на Красной площади" на Радио Хартия.

У нас фактически первая мировая дроновная война, — отметил Камышин.

По его словам, 85% всех огневых поражений на фронте являются следствием работы дронов.

Камышин также подтвердил, что за годы вторжения Украине удалось обогнать Россию по темпам производства беспилотников. Поделиться

По его словам, один из отечественных производителей способен производить по 4000 FPV-дронов в сутки.

В стране более 150 производителей (FPV-дронов), — добавил Камышин.

Он также отметил, что потенциально Украина способна производить 5 млн FPV-дронов в год.

Приближаемся, что половина того, чем мы воюем на фронте, произведено в Украине. Александр Камышин Советник президента Украины по стратегическим вопросам

По его словам, в прошлом году из-за нехватки финансирования украинские производители произвели более 2 миллионов единиц дронов.