Україна спроможна виготовляти 5 млн дронів на рік — що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні з’явились понад 150 виробників FPV-дронів. Майже половина озброєння на фронті — українського виробництва.

Україна здатна виробляти 5 млн дронів на рік

Про це повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у розмові із Сергієм Жаданом "Сценарій параду на Червоній площі" на Радіо Хартія.

У нас фактично перша світова дронова війна, — зазначив Камишін.

За його словами, 85% від усіх вогневих уражень на фронті є наслідком роботи дронів.

Камишін також підтвердив, що за роки вторгнення Україні вдалося обігнати Росію за темпами виробництва безпілотників. Поширити

За його словами, один з вітчизняних виробників здатен продукувати по 4000 FPV-дронів на добу.

У країні понад 150 виробників (FPV-дронів), — додав Камишін.

Він також зауважив, що потенційно Україна спроможна виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік.

Наближаємося, що половина того, чим ми воюємо на фронті — вироблене в Україні. Олександр Камишін Радник президента України зі стратегічних питань

За його словами, торік через брак фінансування українські виробники виробили понад 2 мільйонів одиниць дронів.