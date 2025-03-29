Україна спроможна виготовляти 5 млн дронів на рік — що відомо
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна спроможна виготовляти 5 млн дронів на рік — що відомо

дрони
Джерело:  online.ua

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні з’явились понад 150 виробників FPV-дронів. Майже половина озброєння на фронті — українського виробництва.

Головні тези:

  • Україна має понад 150 виробників FPV-дронів, що дозволяє країні бути лідером у виробництві цих пристроїв.
  • За даними радника президента, 85% усіх вогневих уражень на фронті у результаті діяльності дронів, що підкреслює важливість цих технологій у сучасних війнах.
  • Українські виробники в змозі виробляти до 4000 FPV-дронів на добу, що свідчить про високий потенціал країни у цій галузі.

Україна здатна виробляти 5 млн дронів на рік

Про це повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у розмові із Сергієм Жаданом "Сценарій параду на Червоній площі" на Радіо Хартія.

У нас фактично перша світова дронова війна, — зазначив Камишін.

За його словами, 85% від усіх вогневих уражень на фронті є наслідком роботи дронів.

Камишін також підтвердив, що за роки вторгнення Україні вдалося обігнати Росію за темпами виробництва безпілотників.

За його словами, один з вітчизняних виробників здатен продукувати по 4000 FPV-дронів на добу.

У країні понад 150 виробників (FPV-дронів), — додав Камишін.

Він також зауважив, що потенційно Україна спроможна виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік.

Наближаємося, що половина того, чим ми воюємо на фронті — вироблене в Україні.

Олександр Камишін

Олександр Камишін

Радник президента України зі стратегічних питань

За його словами, торік через брак фінансування українські виробники виробили понад 2 мільйонів одиниць дронів.

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