Україна спроможна виготовляти 5 млн дронів на рік — що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні з’явились понад 150 виробників FPV-дронів. Майже половина озброєння на фронті — українського виробництва.
Головні тези:
- Україна має понад 150 виробників FPV-дронів, що дозволяє країні бути лідером у виробництві цих пристроїв.
- За даними радника президента, 85% усіх вогневих уражень на фронті у результаті діяльності дронів, що підкреслює важливість цих технологій у сучасних війнах.
- Українські виробники в змозі виробляти до 4000 FPV-дронів на добу, що свідчить про високий потенціал країни у цій галузі.
Україна здатна виробляти 5 млн дронів на рік
Про це повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у розмові із Сергієм Жаданом "Сценарій параду на Червоній площі" на Радіо Хартія.
У нас фактично перша світова дронова війна, — зазначив Камишін.
За його словами, 85% від усіх вогневих уражень на фронті є наслідком роботи дронів.
За його словами, один з вітчизняних виробників здатен продукувати по 4000 FPV-дронів на добу.
У країні понад 150 виробників (FPV-дронів), — додав Камишін.
Він також зауважив, що потенційно Україна спроможна виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік.
За його словами, торік через брак фінансування українські виробники виробили понад 2 мільйонів одиниць дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-