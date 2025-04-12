Украина способна производить системы ЗРК FrankenSAM — что известно
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Технологии
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Украина способна производить системы ЗРК FrankenSAM — что известно

FrankenSAM
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Источник:  Украинская правда

Украина способна самостоятельно производить системы ЗРК в рамках программы FrankenSAM. Старший советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин подтвердил это во время брифинга ко Дню оружейника.

Главные тезисы

  • Украина самостоятельно производит системы ЗРК FrankenSAM в рамках программы FrankenSAM.
  • Программа компенсирует дефицит советских ракет и защищает энергетическую инфраструктуру Украины.
  • Разработаны три типа ЗРК FrankenSAM для соединения советских систем с западными ракетами.

Украина будет производить системы ЗРК FrankenSAM

По словам экс-главы Минстратегпрома, Украина получила техническую документацию на ЗРК типа FrankenSAM и способна самостоятельно реализовывать эти системы.

На часть этих проектов техническая документация передана украинской стороне. Мы вполне способны реализовывать эти проекты своими силами.

Как известно, программа FrankenSAM (сочетание слов Франкенштейн и "SAM" — зенитно-ракетная система на английском) была создана совместными усилиями Украины и США с целью компенсации дефицита советских ракет в зимний период 2022–2023 годов и защиты энергетической инфраструктуры Украины.

В рамках программы было разработано три типа ЗРК FrankenSAM — "малый", "средний" и "большой". Они должны были соединить существующие в Украине советские системы с западными ракетами.

На вопрос, будут ли эти проекты продуктивно развиваться со сменой власти в США, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин на брифинге ответил следующее:

Часть проектов FrankenSAM была реализована в 2024 году. Техника, которая модернизировалась или улучшалась, была модернизирована, улучшена и поставлена в Силы безопасности и обороны Украины. Часть проектов продолжается. Был этап, когда была маленькая пауза. Она была, наверное, технической, но сейчас "стопов" нет.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что США помогли Украине реализовать два типа таких комплексов, способных стрелять по западным ракетам. Был создан ЗРК, ведущий огонь авиационными ракетами AIM-9M Sidewinder — "малый" FrankenSAM. Также была адаптирована ЗРК "Бук-М1" для использования зенитных ракет RIM-7. Тогда же сообщалось, что обе системы станут на боевое дежурство осенью 2023 года.

В январе 2024 года стало известно, что украинская противовоздушная оборона впервые применила систему FrankenSAM против вражеских беспилотников. Тогда был успешно сбит иранский дрон-камикадзе Shahed на расстоянии 9 километров.

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