Україна спроможна виробляти системи ЗРК FrankenSAM — що відомо

Україна здатна самостійно виробляти системи ЗРК у межах програми FrankenSAM. Старший радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін підтвердив це під час брифінгу до Дня Зброяра.

Україна вироблятиме системи ЗРК FrankenSAM

За словами ексглави Мінстратегпрому, Україна отримала технічну документацію на ЗРК типу FrankenSAM і наразі здатна самостійно реалізовувати ці системи.

На частину цих проєктів технічна документація була передана українській стороні. Ми повністю спроможні реалізовувати ці проєкти своїми силами.

Як відомо, програма FrankenSAM (поєднання слів Франкенштейн та "SAM" — зенітно-ракетна система англійською) була створена спільними зусиллями України та США з метою компенсувати дефіцит радянських ракет у зимовий період 2022–2023 років і захистити енергетичну інфраструктуру України.

У межах програми було розроблено три типи ЗРК FrankenSAM — "малий", "середній" та "великий". Вони повинні були поєднати наявні в Україні радянські системи із західними ракетами.

На питання, чи будуть ці проєкти продуктивно розвиватися зі зміною влади у США, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу відповів наступне:

Частина проєктів FrankenSAM була реалізована у 2024 році. Техніка, яка модернізувалася або покращувалася — була модернізована, покращена і поставлена в Сили безпеки й оборони України. Частина проєктів ще триває. Був етап, коли була невеличка пауза. Вона була, напевно, технічною, але зараз "стопів" немає. Поширити

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялося, що США допомогли Україні реалізувати два типи таких комплексів, здатних стріляти західними ракетами. Було створено ЗРК, який веде вогонь авіаційними ракетами AIM-9M Sidewinder — "малий" FrankenSAM. Також було адаптовано ЗРК "Бук-М1" для використання зенітних ракет RIM-7. Тоді ж повідомлялося, що обидві системи стануть на бойове чергування восени 2023 року.