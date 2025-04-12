Україна спроможна виробляти системи ЗРК FrankenSAM — що відомо

Україна здатна самостійно виробляти системи ЗРК у межах програми FrankenSAM. Старший радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін підтвердив це під час брифінгу до Дня Зброяра.
Головні тези:
- Україна самостійно виробляє системи ЗРК FrankenSAM у межах спільної програми з США.
- Програма створена для компенсації дефіциту радянських ракет та захисту енергетичної інфраструктури України.
- Реалізовано два типи комплексів, які були успішно впроваджені у 2024 році.
Україна вироблятиме системи ЗРК FrankenSAM
За словами ексглави Мінстратегпрому, Україна отримала технічну документацію на ЗРК типу FrankenSAM і наразі здатна самостійно реалізовувати ці системи.
На частину цих проєктів технічна документація була передана українській стороні. Ми повністю спроможні реалізовувати ці проєкти своїми силами.
Як відомо, програма FrankenSAM (поєднання слів Франкенштейн та "SAM" — зенітно-ракетна система англійською) була створена спільними зусиллями України та США з метою компенсувати дефіцит радянських ракет у зимовий період 2022–2023 років і захистити енергетичну інфраструктуру України.
У межах програми було розроблено три типи ЗРК FrankenSAM — "малий", "середній" та "великий". Вони повинні були поєднати наявні в Україні радянські системи із західними ракетами.
На питання, чи будуть ці проєкти продуктивно розвиватися зі зміною влади у США, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу відповів наступне:
Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялося, що США допомогли Україні реалізувати два типи таких комплексів, здатних стріляти західними ракетами. Було створено ЗРК, який веде вогонь авіаційними ракетами AIM-9M Sidewinder — "малий" FrankenSAM. Також було адаптовано ЗРК "Бук-М1" для використання зенітних ракет RIM-7. Тоді ж повідомлялося, що обидві системи стануть на бойове чергування восени 2023 року.
У січні ж 2024 року стало відомо, що українська протиповітряна оборона вперше застосувала систему FrankenSAM проти ворожих безпілотників. Тоді було успішно збито іранський дрон-камікадзе Shahed на відстані 9 кілометрів.
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