Украина может стать частью европейского "Военного Шенгена"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что официальный Брюссель намерен включить Украину в свои проекты "Военного Шенгена" и общеевропейского пространства военной мобильности. Именно это позволит существенно ускорить перемещение войск и военной техники по Европе.
Главные тезисы
- Это решение будет способствовать более быстрому перемещению войск и военной техники в Европе.
- Оно станет важным элементом безопасности и обороны в регионе.
"Военный Шенген" ЕС охватит и Украину
По словам Каи Каллас, план ЕС заключается в том, чтобы Украина стала полноценной частью общеевропейского пространства военной мобильности.
Официальный Брюссель пришел к выводу, что это стало бы своеобразной гарантией безопасности.
Журналисты обратили внимание на то, что именно Украина многократно упоминается в проекте нового Регламента ЕС о военной мобильности.
Еще несколько дней назад этот документ был передан Совету ЕС и Европейскому Парламенту для принятия по обычной законодательной процедуре.
