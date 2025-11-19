Украина может стать частью европейского "Военного Шенгена"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что официальный Брюссель намерен включить Украину в свои проекты "Военного Шенгена" и общеевропейского пространства военной мобильности. Именно это позволит существенно ускорить перемещение войск и военной техники по Европе.

"Военный Шенген" ЕС охватит и Украину

По словам Каи Каллас, план ЕС заключается в том, чтобы Украина стала полноценной частью общеевропейского пространства военной мобильности.

Официальный Брюссель пришел к выводу, что это стало бы своеобразной гарантией безопасности.

Мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости, – объяснила глава европейской дипломатии. Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что именно Украина многократно упоминается в проекте нового Регламента ЕС о военной мобильности.

Еще несколько дней назад этот документ был передан Совету ЕС и Европейскому Парламенту для принятия по обычной законодательной процедуре.