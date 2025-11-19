Украина может стать частью европейского "Военного Шенгена"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина может стать частью европейского "Военного Шенгена"

"Военный Шенген" ЕС охватит и Украину
Читати українською

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что официальный Брюссель намерен включить Украину в свои проекты "Военного Шенгена" и общеевропейского пространства военной мобильности. Именно это позволит существенно ускорить перемещение войск и военной техники по Европе.

Главные тезисы

  • Это решение будет способствовать более быстрому перемещению войск и военной техники в Европе.
  • Оно станет важным элементом безопасности и обороны в регионе.

"Военный Шенген" ЕС охватит и Украину

По словам Каи Каллас, план ЕС заключается в том, чтобы Украина стала полноценной частью общеевропейского пространства военной мобильности.

Официальный Брюссель пришел к выводу, что это стало бы своеобразной гарантией безопасности.

Мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости, – объяснила глава европейской дипломатии.

Журналисты обратили внимание на то, что именно Украина многократно упоминается в проекте нового Регламента ЕС о военной мобильности.

Еще несколько дней назад этот документ был передан Совету ЕС и Европейскому Парламенту для принятия по обычной законодательной процедуре.

Жизненно важно для интересов безопасности ЕС, чтобы положения Регламента применялись в странах-кандидатах на вступление (в ЕС – ред.), особенно в Украине и Молдове. В этом контексте следует учитывать уровень согласованности общей внешней и политики безопасности стран-кандидатов, – сказано в документе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует завершить войну РФ против Украины в ближайшие дни
Трамп рассчитывает на быстрое завершение российско-украинской войны
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. Повлияет ли коррупционный скандал на решение ЕС
Качка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Тернополю — известно о гибели 25 человек
ДСНС Украины
Тернополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?