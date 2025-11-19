140 млрд евро для Украины. Повлияет ли коррупционный скандал на решение ЕС

Как утверждает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, громкий коррупционный скандал в энергетике не повлиял на консультации в вопросе масштабного "репарационного кредита" для Украины.
Главные тезисы
- Независимость, скорость и качество расследования являются важнейшими факторами для Европы.
- МВФ может ввести новую программу, которая напрямую не зависит от предоставления "репарационного кредита".
ЕС не изменил своего отношения к Украине
С заявлением на этот счет Тарас Качка выступил на полях Международного саммита по продовольственной безопасности "Продовольствие из Украины" в Киеве 19 ноября.
Журналисты поинтересовались у него, влияет ли громкий коррупционный скандал, охвативший Украину в последние дни, на консультации по “репарационному кредиту” в размере 140 млрд евро.
По его убеждению, методы решения этой проблемы тоже правильны, поскольку Украина не толерует коррупцию.
Тарас Качка также отметил, что сам по себе такой скандал "не является чем-то приятным".
Как уже упоминалось ранее, в настоящее время Евросоюз оценивает возможность использования замороженных российских активов в размере около 170 млрд евро.
По предварительным данным, 140 млрд. из этих средств могут быть направлены на "репарационный кредит" для Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-