140 млрд евро для Украины. Повлияет ли коррупционный скандал на решение ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

140 млрд евро для Украины. Повлияет ли коррупционный скандал на решение ЕС

Качка
Источник:  Интерфакс-Украина

Как утверждает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, громкий коррупционный скандал в энергетике не повлиял на консультации в вопросе масштабного "репарационного кредита" для Украины.

Главные тезисы

  • Независимость, скорость и качество расследования являются важнейшими факторами для Европы.
  • МВФ может ввести новую программу, которая напрямую не зависит от предоставления "репарационного кредита".

ЕС не изменил своего отношения к Украине

С заявлением на этот счет Тарас Качка выступил на полях Международного саммита по продовольственной безопасности "Продовольствие из Украины" в Киеве 19 ноября.

Журналисты поинтересовались у него, влияет ли громкий коррупционный скандал, охвативший Украину в последние дни, на консультации по “репарационному кредиту” в размере 140 млрд евро.

Нет. Реакция правительства на этот скандал совершенно нормально воспринята европейскими коллегами. Очевидно, что независимость, скорость и качество расследования являются определяющими. Это означает, что и антикоррупционная инфраструктура работает, отмечают все наши партнеры.

Тарас Качка

Тарас Качка

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

По его убеждению, методы решения этой проблемы тоже правильны, поскольку Украина не толерует коррупцию.

Тарас Качка также отметил, что сам по себе такой скандал "не является чем-то приятным".

Как уже упоминалось ранее, в настоящее время Евросоюз оценивает возможность использования замороженных российских активов в размере около 170 млрд евро.

По предварительным данным, 140 млрд. из этих средств могут быть направлены на "репарационный кредит" для Украины.

