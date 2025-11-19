Рада уволила министров юстиции и энергетики

19 ноября официально стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение от должности министра юстиции Германа Галущенко. Идентичное решение принято в отношении министерши энергетики Светланы Гринчук.

Галущенко и Гринчук официально уволены из Кабмина

Верховная Рада Украины 19 ноября проголосовала за увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

За увольнение проголосовали 323 народных избранника.

Светлана Гринчук также потеряла должность — она возглавляла Министерство энергетики в Кабине Юлии Свириденко считанные месяцы — с 17 июля 2025 года.

За данное решение проголосовали 315 народных депутатов.

Еще 12 ноября Гринчук написала заявление об отставке на фоне громкого коррупционного скандала.

Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью, — уверяла она. Поделиться

По словам Гринчук, в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства". "Таких фактов не может существовать в принципе", — утверждает она.

В то же время, она добавила, что спекуляции на эту тему "неуместны" и "время все расставит по своим местам".