Рада уволила министров юстиции и энергетики
Верховная Рада Украины
19 ноября официально стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение от должности министра юстиции Германа Галущенко. Идентичное решение принято в отношении министерши энергетики Светланы Гринчук.

Главные тезисы

  • Решение об увольнении министров было принято на заседании парламента.
  • Этого публично добивался глава государства Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины 19 ноября проголосовала за увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

За увольнение проголосовали 323 народных избранника.

Светлана Гринчук также потеряла должность — она возглавляла Министерство энергетики в Кабине Юлии Свириденко считанные месяцы — с 17 июля 2025 года.

За данное решение проголосовали 315 народных депутатов.

Еще 12 ноября Гринчук написала заявление об отставке на фоне громкого коррупционного скандала.

Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью, — уверяла она.

По словам Гринчук, в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства". "Таких фактов не может существовать в принципе", — утверждает она.

В то же время, она добавила, что спекуляции на эту тему "неуместны" и "время все расставит по своим местам".

