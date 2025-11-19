Рада уволила министров юстиции и энергетики

19 ноября официально стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение от должности министра юстиции Германа Галущенко. Идентичное решение принято в отношении министерши энергетики Светланы Гринчук.
Главные тезисы
- Решение об увольнении министров было принято на заседании парламента.
- Этого публично добивался глава государства Владимир Зеленский.
Галущенко и Гринчук официально уволены из Кабмина
Верховная Рада Украины 19 ноября проголосовала за увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко.
Об этом стало известно во время заседания парламента.
За увольнение проголосовали 323 народных избранника.
Светлана Гринчук также потеряла должность — она возглавляла Министерство энергетики в Кабине Юлии Свириденко считанные месяцы — с 17 июля 2025 года.
За данное решение проголосовали 315 народных депутатов.
Еще 12 ноября Гринчук написала заявление об отставке на фоне громкого коррупционного скандала.
По словам Гринчук, в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства". "Таких фактов не может существовать в принципе", — утверждает она.
В то же время, она добавила, что спекуляции на эту тему "неуместны" и "время все расставит по своим местам".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-