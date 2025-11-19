Рада звільнила міністрів юстиції та енергетики

19 листопада офіційно стало відомо, що Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка. Ідентичне рішення ухвалене щодо міністерки енергетики Світлани Гринчук.
Головні тези:
- Рішення про звільнення обох міністрів було ухвалено під час засідання парламенту.
- Цього публічно добивався глава держави Володимир Зеленський.
Галущенко та Гринчук офіційно звільнені з Кабміну
Верховна Рада України 19 листопада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка.
Про це стало відомо під час засідання парламенту.
За звільнення проголосувало 323 народних обранців.
Світлана Гринчук також втратила посаду — вона очолювала Міністерство енергетики у Кабіні Юлії Свириденко лічені місяці — з 17 липня 2025 року.
За це рішення проголосували 315 народних депутатів.
Ще 12 листопада Гринчук написала заяву про відставку на тлі гучного корупційного скандалу.
За словами Гринчук, у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства". "Таких фактів не може існувати в принципі", — стверджує вона.
Водночас вона додала, що спекуляції на цю тему "недоречні" і "час все розставить на свої місця".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-