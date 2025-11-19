Рада звільнила міністрів юстиції та енергетики
Рада звільнила міністрів юстиції та енергетики

Верховна Рада України
Галущенко та Гринчук офіційно звільнені з Кабміну
19 листопада офіційно стало відомо, що Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка. Ідентичне рішення ухвалене щодо міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Головні тези:

  • Рішення про звільнення обох міністрів було ухвалено під час засідання парламенту.
  • Цього публічно добивався глава держави Володимир Зеленський.

Галущенко та Гринчук офіційно звільнені з Кабміну

Верховна Рада України 19 листопада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

За звільнення проголосувало 323 народних обранців.

Світлана Гринчук також втратила посаду — вона очолювала Міністерство енергетики у Кабіні Юлії Свириденко лічені місяці — з 17 липня 2025 року.

За це рішення проголосували 315 народних депутатів.

Ще 12 листопада Гринчук написала заяву про відставку на тлі гучного корупційного скандалу.

Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю, — запевняла вона.

За словами Гринчук, у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства". "Таких фактів не може існувати в принципі", — стверджує вона.

Водночас вона додала, що спекуляції на цю тему "недоречні" і "час все розставить на свої місця".

