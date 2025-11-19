Рада звільнила міністрів юстиції та енергетики

19 листопада офіційно стало відомо, що Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка. Ідентичне рішення ухвалене щодо міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Галущенко та Гринчук офіційно звільнені з Кабміну

Верховна Рада України 19 листопада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

За звільнення проголосувало 323 народних обранців.

Світлана Гринчук також втратила посаду — вона очолювала Міністерство енергетики у Кабіні Юлії Свириденко лічені місяці — з 17 липня 2025 року.

За це рішення проголосували 315 народних депутатів.

Ще 12 листопада Гринчук написала заяву про відставку на тлі гучного корупційного скандалу.

Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю, — запевняла вона. Поширити

За словами Гринчук, у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства". "Таких фактів не може існувати в принципі", — стверджує вона.

Водночас вона додала, що спекуляції на цю тему "недоречні" і "час все розставить на свої місця".